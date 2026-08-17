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心血管支架也能功成身退...新北聯醫鎂離子可吸收支架 1年可吸收9成

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
置入鎂離子可吸收支架後，原狹窄處已明顯撐開，恢復血管暢通。圖／新北聯醫提供
置入鎂離子可吸收支架後，原狹窄處已明顯撐開，恢復血管暢通。圖／新北聯醫提供

新北市1名患有高血壓、高血脂及痛風的中年男因未規則服藥，近期出現頭痛、盜汗及肩頸僵硬等症狀。新北聯醫心臟血管內科發現患者冠狀動脈已有約80%的嚴重狹窄，經氣球擴張術並置放鎂離子可吸收支架，順利完成冠狀動脈治療，術後恢復良好。

新北聯醫心臟血管內科醫師傅苡倉表示，這名病人正是三高族群疏於控制的典型案例，長期罹患高血壓、高血脂卻未規則服藥，血管在不知不覺中逐漸狹窄，且其症狀並非典型的胸悶、胸痛，而是頭痛、盜汗、肩頸僵硬等容易被輕忽的不適。

傅苡倉說，患者原以為只是疲勞所致，直到至新北聯醫心臟血管內科就醫，經運動心電圖及心導管檢查，發現左前降支冠狀動脈已有約80%的嚴重狹窄，醫療團隊立即施行氣球擴張術，並置放新一代鎂離子可吸收支架（Bioresorbable Vascular Scaffold, BVS），以微創心導管順利完成冠狀動脈介入治療。

傅苡倉指出，傳統金屬塗藥支架雖能有效撐開狹窄血管，但會永久留存在血管內，可能限制血管自然舒縮彈性，日後若需再次介入或外科處置時增加複雜度。鎂離子可吸收支架則像是一座臨時支架，以人體必需元素鎂為骨架，在血管最需要支撐的6至9個月內提供穩定支撐，待血管完成重塑修復後便開始降解吸收，約1年可吸收9成以上，最終幾乎不留下永久異物，被形容為會功成身退的支架。

此外，可吸收支架對操作精準度要求較高，術前須仔細評估血管尺寸及病灶特性並完成血管預處理，支架才能完整貼合血管壁。因患者仍屬中壯年，考量其未來仍有數十年的生活需求，經醫療團隊完整評估後，選用鎂離子可吸收支架進行治療，在解除血管阻塞的同時，也保留血管自然彈性與後續治療空間。

傅苡倉提醒，若有三高、痛風、抽菸或家族病史等危險因子，務必規則服藥並定期回診追蹤；一旦出現運動時胸悶、喘、異常疲倦，或不明原因的盜汗、肩頸不適等症狀，應儘早至心臟血管內科檢查。心血管疾病若能及早發現，多數可透過藥物治療或微創心導管介入獲得妥善處理，避免心肌梗塞等憾事發生。

院長項正川表示，新北聯醫持續導入創新醫療技術與新醫材，不斷提升醫療量能與治療品質，讓市民可享有更完善、更優質的醫療服務。未來將持續精進心血管疾病診療品質，提供民眾更安全、更精準且更符合個人需求的醫療照護。

鎂離子可吸收支架。圖／新北聯醫提供
鎂離子可吸收支架。圖／新北聯醫提供

患者接受治療前心臟左前降動脈80%狹窄。圖／新北聯醫提供
患者接受治療前心臟左前降動脈80%狹窄。圖／新北聯醫提供

高血壓 新北 冠狀動脈

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