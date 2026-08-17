教授胸悶多日就醫竟被轉急診 醫生示警：隨時可能心肌梗塞

照片為心電圖檢測，取自亞東醫院

一名國立大學教授日前因胸悶多日，前往心臟專科醫師開業的診所就診，醫師診斷後緊急轉診醫院急診治療，並嚴肅示警隨時可能心肌梗塞。

消息一出引發各界關切。這位學者到亞東醫院急診之後，醫師特別說明，如果心電圖異常，就要立刻開刀動手術；如果心電圖正常，但心肌酵素升高，就要住院觀察。還好經過兩個多小時檢測心電圖以及抽血檢查心肌酵素，都顯示心臟功能一切正常，有驚無險。醫生說初步排除心臟問題，有可能是壓力大或是心情鬱悶引起胸悶，還要再觀察。

這起事件再度提醒中壯年族群，必須注意心血管健康，尤其要注意平常有沒有胸悶，以免心肌梗塞突然來襲。

由於急性心肌梗塞是因冠狀動脈突然阻塞，導致心肌缺血壞死的致命疾病。許多民眾常將初期胸悶誤認為心情鬱悶或是姿勢壓迫，往往延誤就醫。若出現以下典型與非典型徵兆，切勿掉以輕心：典型胸痛與壓迫感：胸口中央或左側出現如重物壓迫、緊繃感，持續超過 15 至 20 分鐘。

輻射性疼痛：不適感延伸至左肩膀、左手臂內側、頸部、下巴或背部。

伴隨全身性症狀：出現不明原因的大汗淋漓（冒冷汗）、呼吸困難、頭暈或噁心想吐。

當急性心肌梗塞發作時，必須把握黃金救命90分鐘，搶救心肌細胞。因為心肌梗塞的最佳治療時間為發病後的黃金 90 分鐘內。若能在此窗口期內透過緊急心導管手術（PCI）置放支架或打通血管，能大幅降低死亡率及心臟衰竭等後遺症。

若自身或周遭親友已經出現症狀，應立即撥打119請求救護車支援，切勿自行開車或搭計程車前往醫院，因為救護車上配備有心電圖與急救設備，可以在運輸途中即時監測心律並進行預備處置。

中壯年族群特別應該注意，因為隨著生活節奏加快，心血管疾病早已不再是老年人的專利。長期處於高壓環境、缺乏運動、熬夜或是有抽菸習慣的中壯年族群，都是高危險群。

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