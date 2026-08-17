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凡士林背面有彩蛋？網瘋傳「隱藏說明書」 藥師曝：1狀況千萬別擦

聯合新聞網／ 綜合報導
藥師提醒凡士林主要為鎖水與防護功能，燙傷當下或與乳膠製品接觸時切勿使用，以免造成反效果。示意圖／Ingimage
藥師提醒凡士林主要為鎖水與防護功能，燙傷當下或與乳膠製品接觸時切勿使用，以免造成反效果。示意圖／Ingimage

日前有網友發文驚呼，自己用了多年才發現「並非每一款凡士林都能擦嘴唇」，而且外包裝背面的標籤竟能像翻書一樣撕開「第二頁說明書」，貼文曝光後吸引近50萬次瀏覽，大批網友急忙翻找家中凡士林驗證。對此，藥師也曾解密凡士林的多種妙用，並提醒使用時應注意的「4 大禁忌」。

一名網友在Threads上發文透露，自己滑手機時意外得知凡士林背面貼紙有第二層詳細說明書，且並非所有配方都適合塗抹在唇部，嚇得她立刻找出自己的凡士林檢查確認，直呼「還好我的有標示適用，不然擦了好幾年超怕出問題」。

貼文曝光後引發熱議，不少人紛紛照做並驚呼：「原來是貼中貼，這輩子沒想過有第二頁！」、「馬上衝去撕開看，真的有詳細說明」、「一直以為只是一般貼紙」。不過也有網友指出，不同通路、產地或品牌包裝可能略有差異，若含有特殊功效添加物的款式，確實較不建議直接塗抹於唇部等易誤食部位。

針對凡士林的實際功能，藥師陳佳玲曾在臉書粉專說明，凡士林屬於價格親民且多用途的產品，其核心機制在於「封閉性保濕」，透過在皮膚表層形成保護屏障，以鎖住水分並隔絕外界髒空氣與刺激物質。

陳佳玲也特別提醒，凡士林並非人人隨時都能使用，應牢記以下4大禁忌：

1.剛燙傷時不可塗抹：燙傷初期急需散熱降溫，塗抹凡士林會封住熱氣，反而容易加重燙傷傷勢。

2.油性肌與痘痘肌慎用：凡士林封閉性極強，若未徹底清潔或油脂分泌旺盛，容易堵塞毛孔導致粉刺痘痘惡化。

3.不可與乳膠保險套並用：凡士林為油性物質，會腐蝕乳膠材質導致保險套破損，親密行為時應選擇專用水性潤滑液。

4.只鎖水不補水：凡士林本身不具水分，若皮膚處於極度乾燥狀態，單擦效果有限，建議先拍化妝水或保濕乳液補水後，再以凡士林鎖住水分。

藥師 標籤 禁忌

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