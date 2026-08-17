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《粽邪4：坤蒂拉娜》演員陳雪甄爆小坤坤隨身護航 許安植遭濕冷男鬼壓床

聯合新聞網／ 聯合數位文創
電影《粽邪4：坤蒂拉娜》演員親身遇鬼經驗！左起導演廖士涵、李康生、許安植、陳雪甄、監製鄒介中。圖／華影提供
電影《粽邪4：坤蒂拉娜》演員親身遇鬼經驗！左起導演廖士涵、李康生、許安植、陳雪甄、監製鄒介中。圖／華影提供

由華影製作、聯合數位文創共同投資，台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪》系列最新續作《粽邪4：坤蒂拉娜》將於8月27日(四)中元節全台上映。上週特別在13日農曆初一鬼門開舉辦試膽場放映，14日舉辦媒體試映採訪活動，監製鄒介中、導演廖士涵，與演員李康生、陳雪甄、許安植、胡語恆蒞臨鬼門開舉辦試膽場放映現場，除了與影迷互動，更應景分享拍攝時發生的驚悚巧合與靈異體驗。

《粽邪》系列自第一集聚焦台灣在地「送肉粽」傳統習俗以來，累積了大批忠實影迷。《粽邪4：坤蒂拉娜》不僅動作、特效與故事規模全面升級，更首度跨出台灣、遠赴印尼取景，將台灣道教驅魔文化與印尼厲鬼坤蒂拉娜結合，打造系列前所未有的異國恐怖篇章。媒體試映會後，陳雪甄受訪一度感動落淚，感性表示：「這是我第一次看全片，除了被劇情深深打動，更回想起在印尼拍攝時，艱難的環境和高強度動作戲，每天一早起床就得吃止痛藥硬撐，過程中的痛苦與辛苦曾湧上心頭。」驚喜回歸的「火哥」李康生也蒞臨媒體試映現場分享，他笑說，原本以為去印尼只是像度假一樣客串走走，沒想到在極致辛苦的拍攝狀態，非常辛苦。

除了幕後拍攝艱辛，最令大家好奇莫過於演員拍攝現場是否也有相關的親身經歷鬼故事。陳雪甄分享，在印尼開拍第一週，宗教顧問每天三餐無微不至地關心她有沒有睡飽，直到第7天她才恍然大悟，原來自己閉上眼就會看到一個頭大大的Q版的小坤坤（指印尼邪靈坤蒂拉娜），抱在自己腰上。宗教顧問這才透露，該靈體從台灣就一路跟隨她至印尼，所幸對方並無惡意，而是全程保護拍攝順利，在殺青前夕於夢中向她道別，感應到對方功德圓滿後離去。

演員許安植則分享了令人毛骨悚然的鬼壓床體驗。她透露與印尼女鬼坤蒂拉娜對戲當晚，因對方妝容太過逼真，當下生理極度不適一直乾嘔。回飯店後睡到一半，竟夢到一名留著及肩頭髮、身體濕冷的男性靈體走至床邊，直接趴在她身上蒙眼。許安植當下在心中狂唸劇中驅魔咒語才得以脫身，驚嚇過度的她當下不敢獨自待在房間，連忙跑離房間待在走廊等天亮。事後與其他演員聊天，才發現陳雪甄與劉國劭也在各自房間遇過同一位男鬼，意外的巧合讓全場聽得頭皮發麻。

《粽邪4：坤蒂拉娜》演員分享拍攝經驗仍是記憶猶新，左起李康生、許安植、陳雪甄。圖／華影提供。
《粽邪4：坤蒂拉娜》演員分享拍攝經驗仍是記憶猶新，左起李康生、許安植、陳雪甄。圖／華影提供。

2026鬼月最受矚目的台灣正宗驅魔恐怖片《粽邪4：坤蒂拉娜》，監製鄒介中、導演廖士涵率領原班金獎團隊打造，集結陳雪甄、許安植、陳博正、劉國劭、胡語恆等參與演出。耗時三年作，全面升級《粽邪》宇宙。官方特別選在8月22日(六) 在台南、高雄、台中盛大舉辦「挺馗爺」活動，除了能讓粉絲搶先全台觀看《粽邪4：坤蒂拉娜》外，凡購票入場更可直接獲得電影週邊精美好禮，更多消息請鎖定《粽邪4：坤蒂拉娜》 官方粉絲專頁

鬼壓床 陳雪甄 演員

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