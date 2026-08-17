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近3成5肥胖者從未減重 醫：腰圍每多1公分 心血管疾病風險增2%

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
醫師提醒，肥胖是引發代謝症候群的核心因子，台灣肥胖醫學會邀請味全龍隊長吉力吉撈出席衛教記者會，一起健康管理逆轉勝、三振健檢紅字。記者廖靜清／攝影
醫師提醒，肥胖是引發代謝症候群的核心因子，台灣肥胖醫學會邀請味全龍隊長吉力吉撈出席衛教記者會，一起健康管理逆轉勝、三振健檢紅字。記者廖靜清／攝影

人到中年，體重一路上升，健檢報告血糖、血壓、血脂接連「亮紅燈」，不少人總安慰自己「是年紀大了」。專家提醒，健檢報告出現肥胖與代謝失衡的紅字，恐大幅增加心血管疾病糖尿病風險。最新調查發現，近三成五肥胖民眾從未嘗試減重，即使已經開始減重，真正尋求專業醫療協助者仍不到三分之一。

國健署副署長魏璽倫表示，台灣健保大約四分之一的醫療支出花在慢性病防治與照護，光是高血糖、高血壓、高血脂，每年就耗費超過新台幣500億點。三高是國人健康首要大敵，國人十大死因中與三高相關者就占了5項之多，每年逾6.2萬人死於三高相關疾病。

台灣肥胖醫學會理事長林文元表示，肥胖不只是外觀或體重問題，過多脂肪組織可能伴隨慢性發炎，進一步增加高血糖、高血壓、血脂異常等代謝問題風險。尤其腹部肥胖代表內臟脂肪堆積，更應提高警覺。根據歐洲心臟期刊研究指出，腰圍每增加1公分，未來罹患心血管疾病風險就會增加2%。

「2026台灣肥胖認知大調查」顯示，近三成五肥胖民眾從未嘗試減重，近六成對肥胖相關共病缺乏正確認知，即使已採取減重行動，尋求醫師專業協助者也僅約三成。另一項今年公布的調查結果也顯示，雖已有八成民眾認同肥胖應被視為疾病，但實際接受專業醫療評估者仍僅約兩成，凸顯「知道肥胖有害，卻沒有真正行動」的落差。

台灣肥胖醫學會邀請味全龍隊長吉力吉撈出席衛教記者會，呼籲全民為自己建立「營養均衡、規律運動」的健康生活。林文元說，運動員可能因肌肉發達而讓BMI偏高，外表雖然看起來胖但其實身體的肌肉比例很高，必須搭配體脂率、骨骼肌量、內臟脂肪指數以及肌肉脂肪分析圖型來綜合判斷。

如何知道是否已達代謝症候群紅線？林文元說，目前判定有五大指標，包括男性腰圍90公分以上、女性80公分以上；血壓達130／85毫米汞柱以上；空腹血糖100mg/dL以上；三酸甘油酯150mg/dL以上，以及好的膽固醇HDL過低，男性低於40mg/dL、女性低於50mg/dL，只要五項中符合三項以上，即屬代謝症候群。

林文元指出，體重管理並非「少吃、多動」或單靠意志力這麼簡單。調查發現，九成曾減重的肥胖民眾採取運動與飲食控制，有76.6%坦言曾遭遇意志力不足的困境。肥胖成因涉及飲食、活動量、睡眠、壓力及生理機制等多重因素，若自行減重反覆失敗，可尋求專業醫療團隊評估，而非陷入減重、復胖的循環。

林文元強調，減重的目的不只是讓體重計上的數字下降，更重要的是降低慢性病風險。透過營養均衡、規律運動及必要時的醫療協助，建立「體重管理金三角」。民眾若健檢發現腰圍、血糖、血壓或血脂異常，別再以「年紀大了」自我安慰，及早介入體重與代謝管理，才有機會在真正罹患糖尿病、心血管疾病前，把健康紅字逆轉回來。

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