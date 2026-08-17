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台北-花蓮恐停飛 旅宿業者急喊：沒飛機遊客更不敢來

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
國內唯二飛花蓮航線的航空公司接連提出停飛申請。圖為花蓮航空站。聯合報系資料照
國內唯二飛花蓮航線的航空公司接連提出停飛申請。圖為花蓮航空站。聯合報系資料照

花蓮航空運輸再傳警訊，立榮航空華信航空相繼向民航局提出台北－花蓮航線停飛申請。花蓮縣府觀光處長余明勲表示，中央應考量東部交通平權與災後運補需求；花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡則指出，航空運輸是花蓮觀光重要命脈，若航線停飛，將衝擊旅遊信心與產業發展。

余明勲表示，航空公司以商業利益考量經營航線無可厚非，但花蓮位處東部偏鄉，中央政府應提出更完善的配套措施。尤其當地震、颱風等天然災害發生時，航空運輸肩負緊急運補與交通維持的重要功能，國家交通政策應兼顧東西部均衡發展，保障東部居民基本交通權益。

余明勲說，東部民眾長期面臨交通成本較高的問題，若再失去空中交通選項，無論民眾返鄉、就醫或商務往來都將受到影響，期盼中央能從民眾立場出發，給予更多支持與協助，維持花蓮對外交通網絡的完整性。

張琄菡表示，花蓮有6成旅客來自北部地區，航空運輸對維持旅遊信心具有關鍵作用，當蘇花公路或鐵路因天候、地震中斷時，飛機往往成為旅客前往花蓮的重要替代選擇，若未來航空班次消失，民眾在梅雨季或颱風季節規畫花蓮旅遊時，將更容易打消念頭。

她呼籲，中央政府在9月推出旅遊補助方案時，能將交通成本納入補貼範圍，協助偏鄉地區維持競爭力，避免因交通不便進一步衝擊觀光產業。

張琄菡指出，目前立榮航空班次「晚去晚回」，加上花蓮機場跑道整修，旅客常認為第一天行程受到壓縮，降低出遊意願，為提升吸引力，公會甚至研議推出第一晚免費等方案，希望與縣府及航空公司努力，維持花蓮空中交通服務。

立榮航空指出，台北－花蓮航線長期虧損，在今年6月底提出停飛申請，盼能將運能轉至離島航線。記者余承翰／攝影
立榮航空指出，台北－花蓮航線長期虧損，在今年6月底提出停飛申請，盼能將運能轉至離島航線。記者余承翰／攝影

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