出席周年慶跌倒 吳伯雄今親赴肝基會報平安「身體無恙，請大家放心」

88歲的國民黨前主席吳伯雄上周六出席肝病防治學術基金會32周年慶活動，上台致詞時不慎在樓梯前跌倒，引發大家關心。為了讓大家不要太擔心，他今天特地親自來到肝基會「報平安」，並向當天協助攙扶與關懷的護理師 致謝，請大家安心。肝基會董事長許金川表示，看到伯公精神奕奕，肝基會全體同仁都非常感動與欣慰。

被大家尊稱為「伯公」的吳伯雄，上周六上台致詞時，不慎在樓梯前跌倒，現場一陣驚呼，工作人員湧上前關心，與會的台大醫院院長余忠仁也立即小跑步上前協助。吳伯雄起身後笑稱，參加這類活動對他是考驗，不過這次他是「故意跌倒」，且在跌倒後發現身體機能還不錯，雖不知道還能活多久，但一定會盡力活下去、貢獻自己。

吳伯雄是肝病醫學之父宋瑞樓教授的妻舅，與肝基會情誼深厚，每年肝基會舉辦周年慶祝活動，他一定到場。對於伯公情義相挺，肝基會工作人員第一時間表達關切，也計畫前往探視。但伯公為了讓大家安心，說「你們不要來，我來。」今天上午特別親自前往肝基會，向肝基會全體同仁報平安。

伯公說，很謝謝大家關心，這一跌連遠在美國的朋友都知道，紛紛打來問候他，為了讓大家安心，他今天要特地來肝基會報平安。伯公也特別向當天協助攙扶與關懷他的護理師致謝，請護理師「安心」，他一切都好。

吳伯雄表示，感謝大家的關心與祝福，目前身體狀況良好，請所有關心他的朋友與肝基會同仁都放心。他上周六本來有準備講稿，但跌倒之後就自由臨床發揮，肯定肝基會卅二年來在肝病防治、衛教宣導與偏鄉篩檢的努力，期勉基金會持續守護國人肝臟健康。

許金川表示，看到伯公精神很好，他非常感動與欣慰，當天第一線同仁與護理師即時應變與溫柔照護，讓伯公安心，也展現肝基會「以人為本」的服務精神。未來肝基會將持續秉持預防勝於治療的理念，攜手社會各界共同為「消滅肝病」目標努力。肝基會也非常感謝各界關心，並祝福伯公身體健康、萬事如意。

「這一跌，連在美國的朋友都知道了！」國民黨前主席吳伯雄了不讓大家擔心，特地向大家報平安。圖／肝基會提供

國民黨前主席吳伯雄今天特地親自來到肝基會報平安，由肝基會董事長許金川接待。圖／肝基會提供

國民黨前主席吳伯雄來肝基會報平安，與肝基會董事長與許金川和肝基會部份同仁合影。

圖／肝基會提供