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今年大蒜採收高於合理面積 農糧署：若產銷失衡、種植登記有案者先輔導

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農糧署指出，為穩定明年產銷，呼籲農民於今年9月15日起至11月15日止，向農地所在地農會辦理種植登記。圖／聯合報系資料照
農糧署指出，為穩定明年產銷，呼籲農民於今年9月15日起至11月15日止，向農地所在地農會辦理種植登記。圖／聯合報系資料照

今年期大蒜將於8月下旬開始種植，為穩定明年產銷，農業部農糧署今呼籲請農民切勿搶種，並請農民於今年9月15日起至11月15日止，向農地所在地農會辦理種植登記，已至鄉鎮公所申辦大蒜自行復耕種植登記者，視同已完成大蒜種植登記，未來大蒜若發生產銷失衡問題，將優先以種植登記有案的農民為輔導對象。

農糧署說，大蒜是容易產銷失衡的敏感作物，未列入糧食產業調整與轉型計畫地方特色作物，但考量大蒜生育期間長及各地種植習慣不同，農糧署為保障農民權益，雲林縣等大蒜主產區農民完成大蒜種植登記後，轉（契）作期自10月至翌年4月30日止，休耕期自5月1日至8月31日止，未來大蒜若發生產銷失衡問題，將優先以種植登記有案的農民為輔導對象。

農糧署提醒，維持合理種植規模方能保有合理收益，今年大蒜採收面積高達5548公頃，高於合理種植面積5000公頃，且適逢國際蒜價低，進口量增加，3至4月採收大蒜期間發生產銷失調情形，農糧署啟動產銷調節措施，才得維持合理收購價格。農糧署籲請農民依照規劃合理面積種植，才能有效保障收益。

大蒜 農糧署 農業部 農民

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