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台中海線神外名醫「被失業」公告最新去處 影片淚謝30年支持

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，本月3日他在臉書發聲明，說自己突然失業原因，後來又預告自己有新工作，他今天臉書PO出回原醫院收拾物品的感謝影片。圖／取自醫龍谷的神經外科醫師李偉裕臉書
原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，本月3日他在臉書發聲明，說自己突然失業原因，後來又預告自己有新工作，他今天臉書PO出回原醫院收拾物品的感謝影片。圖／取自醫龍谷的神經外科醫師李偉裕臉書

原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，因與醫院合約問題「被失業」，他在海線執醫30年，多位患者獲知消息後都說不捨。李偉裕今天在臉書PO出影片淚謝30年來的同事和患者支持，影片中寫著「成為你們的醫師，是我一生最大的榮幸」。

李偉裕醫師本月3日他在臉書發聲明，說自己突然失業原因，引起患者和家屬訝異和不捨；李偉裕醫師後來在臉書公告自己最新去處，他到大甲鎮瀾宮求得一籤「雲開月出正分明，不須進退向前程；婚姻皆由天註定，和合清吉萬事成」，他將加入亞洲大學附屬醫院豐原分院。

李偉裕醫師今天在臉書PO出感謝影片，拍出他回醫院收拾物品的點滴，他說醫院這段樓梯自己每次都是走得匆忙，因為要趕開刀，趕著看病人，這次走得緩慢，因為要向30年來的同事道謝，在醫院最後巡禮。

李偉裕在影片中聲音哽咽，他說自己的淚不是因為不捨這棟建物，真正不捨的是陪伴他的同事和患者，影片中，他再走一遍開刀房，拉著手術台上的燈，影片最後寫著「旅程尚未結束」。

原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，他在臉書發聲明指出，他與醫院新一期聘任合約，雙方原本已於7月中就內容達成共識，唯院方遲未完成簽署程序，後來無法達成共識，院方立刻取消他所有門診及所有手術排程。醫院聲明說，經多次協商，雙方仍對部分聘任條件未能取得一致，最終未能完成續聘程序，對於這樣的結果，院方感遺憾。李再於臉書聲明「衷心期盼院方能有所自覺與反省」。

他的兒子也是神經外科醫師，他在臉書發文「我爸爸突然失業了」，他父親是神經外科醫師，在同一家醫院工作了30年，從年輕做到白頭，海線很多人認識他，可是今天他突然失業了。不是因為他退休，不是因為他不想做，而是因為合約談好了，院方遲遲不來簽約。

大甲李綜合醫院聲明指出，近日因該院李醫師聘任事宜，引發社會各界及病友關心，說明如下，醫院對於此次事件造成病友就醫安排受到影響，及社會各界的不安與疑慮，深感歉意。

針對外界所關心之聘任協商過程，醫院必須鄭重說明，院方自現行聘約屆滿前，即持續與李醫師進行多次溝通與協商。雙方就聘任條件及合作模式均投入相當多時間討論，期間亦多次交換意見，希望能尋求彼此都能接受的方案。

協商過程中，院方始終秉持最大的誠意，並未停止協商，也未有刻意延宕簽約程序之情形。事實上，即使已接近原聘約期限，院方仍持續與李醫師保持聯繫，希望能於最後一刻完成共識，讓醫療服務得以不中斷。

台中 神經外科 醫師

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