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國內線票價凍漲撐不住 民航局證實立榮申請北花停飛、華信2航線待審

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

國內線票價長達26年未調，加上部分花蓮航線載客率偏低，航空公司營運壓力持續升高。華信航空日前向民航局申請停飛台中、高雄往返花蓮航線，立榮航空也因台北－花蓮空運需求低，於6月底提出停航申請。民航局證實，目前均在審查中。

華信航空表示，高雄－花蓮航線長期載客率僅約2成，台中－花蓮約3成，即使推出優惠票價，也難以有效提升載客率，長期營運虧損。立榮航空則指出，北部旅客往返花蓮高度仰賴陸路運輸，台北－花蓮空運需求偏低，相較之下離島航線仍有運能需求，因此希望停飛台北－花蓮，將有限航空資源轉往離島航線。

目前國內線票價機制，是由民航局依航空公司提報成本項目，計算各航線運價上下限，再由業者於區間內自行訂定票價。華信、立榮今年初均曾向民航局申請調整票價，不過4月因應中東情勢導致國際航空燃油價格上漲，交通部宣布國內線票價暫緩調漲，先由航空公司吸收成本增加。

民航局表示，已收到立榮航空台北－花蓮停航申請，目前正在審查；至於華信申請停飛高雄、台中往返花蓮航線，初步檢視資料後，也已要求業者補充相關資料。

由於先前，因為中東戰事持續推升國際油價，行政院規劃，國內公共運輸票價原則上不調整；而交通部先前也曾表示，就現行規劃而言，短期方案已執行至今年底，交通部同時也已針對2027年度提出預算需求。至於是否要撥補還是要編列預算，據了解，目前相關部會正在盤點中，預計最快本周四於行政院會上通過相關預算案。

立榮 華信

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