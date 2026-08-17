天氣越熱病毒越怪？ 兒科醫師曝非典型症狀：沒感冒竟狂吐驗出A流

氣候轉熱與環境變化，常使得兒童疾病的臨床表現更加多變。小兒科醫師巫漢盟於臉書表示，近期診間出現不少非典型症狀案例，讓人懷疑病毒是否因炎熱天氣而變形。以一名高燒兩天且全身無力癱軟的男孩為例，本懷疑是流感或新冠，結果快篩皆呈陰性，代表可能是腺病毒等非主流病毒或發病早期病毒量不足。

另一個案例則是一名沒有咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀的女孩，因前一晚腹痛且進診間後狂吐，經媽媽提及安親班同學有得流感後進行篩檢，結果確診為A型流感。巫漢盟醫師指出，這證明了A型流感不一定只有呼吸道症狀，腸胃道表現有時反而是兒童患者的首要表徵。

巫漢盟說明，天氣炎熱時人們頻繁切換於室內冷氣房與室外高溫之間，身體免疫調節可能受到影響，加上病毒株演變，傳統的「感冒三部曲」已非絕對標準。因此現在的診斷除了快篩外，更需要精確的臨床身體檢查、詳盡的接觸史詢問以及醫師多年的經驗判斷。

巫漢盟強調，如果家人或班上有生病的人，家長務必主動告訴醫師相關資訊。面對詭譎多變的病毒，他呼籲爸爸媽媽多一份細心觀察，同時也多一份對醫師的信任，透過醫患合作共同守護孩子的健康。