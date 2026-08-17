快訊

趙建銘出獄後許芊芊秒結婚 陳幸妤自曝被當幽靈：他覺得「被兵變」開始冷暴力

陳幸妤30歲就想離婚…阿扁勸和不勸離 50歲離婚還在勸「覺得可能復婚」

賴總統宣布普發1萬元…蔣萬安用賴昔1句話打臉：應該普發2萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

天氣越熱病毒越怪？ 兒科醫師曝非典型症狀：沒感冒竟狂吐驗出A流

聯合新聞網／ 綜合報導
小兒科醫師巫漢盟表示，近期診間出現不少非典型症狀案例，讓人懷疑病毒是否因炎熱天氣而變形。 示意圖／ingimage
小兒科醫師巫漢盟表示，近期診間出現不少非典型症狀案例，讓人懷疑病毒是否因炎熱天氣而變形。 示意圖／ingimage

氣候轉熱與環境變化，常使得兒童疾病的臨床表現更加多變。小兒科醫師巫漢盟於臉書表示，近期診間出現不少非典型症狀案例，讓人懷疑病毒是否因炎熱天氣而變形。以一名高燒兩天且全身無力癱軟的男孩為例，本懷疑是流感或新冠，結果快篩皆呈陰性，代表可能是腺病毒等非主流病毒或發病早期病毒量不足。

另一個案例則是一名沒有咳嗽、流鼻水等呼吸道症狀的女孩，因前一晚腹痛且進診間後狂吐，經媽媽提及安親班同學有得流感後進行篩檢，結果確診為A型流感。巫漢盟醫師指出，這證明了A型流感不一定只有呼吸道症狀，腸胃道表現有時反而是兒童患者的首要表徵。

巫漢盟說明，天氣炎熱時人們頻繁切換於室內冷氣房與室外高溫之間，身體免疫調節可能受到影響，加上病毒株演變，傳統的「感冒三部曲」已非絕對標準。因此現在的診斷除了快篩外，更需要精確的臨床身體檢查、詳盡的接觸史詢問以及醫師多年的經驗判斷。

巫漢盟強調，如果家人或班上有生病的人，家長務必主動告訴醫師相關資訊。面對詭譎多變的病毒，他呼籲爸爸媽媽多一份細心觀察，同時也多一份對醫師的信任，透過醫患合作共同守護孩子的健康。

感冒 病毒 流感

延伸閱讀

今天拋開罪惡感耍廢！810「國際懶惰日」 趁機放空修復大腦

132名遞補到全國第一！數千作弊者被揪出 泰國女學霸淚喊：努力獲得回報

吹同牌變頻電費差3倍！她喊「別再關冷氣」：2個月帳單僅1千

昔被勸「再忍耐一下」！陳幸妤30歲就想離婚 陳水扁後悔讓女兒受苦

相關新聞

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

華信航空日前向民航局申請停飛花蓮航線，董事長陳大鈞抱怨，花蓮航線嚴重虧損，為鼓勵民眾搭乘，甚至還與南部知名夜市叫賣哥合作，但觀看叫賣哥直播影片發現，1張高雄-花蓮的來回機票就算喊價下殺僅800元，仍乏人問津、不見民眾購買，凸顯國旅慘淡及推出花蓮航線優惠仍難救低載客率。

獨／不只華信…暑假載客率僅17% 立榮申請停飛花蓮航線

國內線機票凍漲26年，加上國際油價飆漲導致業者成本劇增，華信航空日前出面說明花蓮航線嚴重虧損「飛1班賠1班」，隨後並向交通部民航局申請停飛。不只華信，聯合報掌握同樣有營運花蓮航線的立榮航空也已提出停飛申請；立榮指出，台北至花蓮載客率低且不斷下滑，甚至今年7月暑假載客率也僅17％，盼停飛將運能轉至離島航線。

周四起關島東方熱帶擾動醞釀發展 吳德榮揭預估路徑、影響

颱風季，又有熱帶擾動可能發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，周四起關島東方有熱帶擾動醞釀發展，並朝西北轉北北西前進，下周二、三(25、26日)逐漸接近日本南方海面；未必會靠近台灣，但為期末模擬，需再觀察。

台北-花蓮恐停飛 旅宿業者急喊：沒飛機遊客更不敢來

花蓮航空運輸再傳警訊，立榮航空與華信航空相繼向民航局提出台北－花蓮航線停飛申請。花蓮縣府觀光處長余明勲表示，中央應考量東部交通平權與災後運補需求；花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡則指出，航空運輸是花蓮觀光重要命脈，若航線停飛，將衝擊旅遊信心與產業發展。

失智新藥打半年「腦中類澱粉蛋白少逾8成」 80歲嬤能用LINE正常聊天

阿茲海默氏症過去藥物多以改善認知症狀為主，隨著抗類澱粉蛋白單株抗體問世，治療機制透過清除腦內異常累積的類澱粉蛋白，延緩疾病進展。中國醫藥大學附設醫院失智醫療中心副主任盧韻如分享，一名80歲婦人接受新藥治療半年後，腦內類澱粉蛋白沉積指標由104.2降至19.8，降幅逾8成，家屬發現重複問話、頻繁找東西等情況改善，逐漸找回原有生活。

難以普及…失智針劑太貴 僅500多人施打

國內失智症患者近四十萬人，去年兩款可減緩失智惡化的針劑上市，可清除沉積於大腦組織的類澱粉蛋白，但臨床醫師估計，全台僅五、六百名早期阿茲海默症的失智個案接受針劑治療，主因在於費用昂貴，每個療程至少一五○萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。