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三叉神經痛到想拿刀戳臉！影像融合定位神經燒灼手術阻斷痛感

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
童綜合醫院神經內科陳淑儀醫師（左）建議進行神經阻斷破壞手術，治療後蘇姓男子（右)疼痛感與生活品質大幅改善。圖／童綜合醫院提供
童綜合醫院神經內科陳淑儀醫師（左）建議進行神經阻斷破壞手術，治療後蘇姓男子（右)疼痛感與生活品質大幅改善。圖／童綜合醫院提供

66歲蘇姓男子4年前牙痛到住家附近牙科診療，拔牙並做相關治療後仍持續疼痛，後來連右臉頰與右下巴都痛，有時痛到想要自己拿刀戳臉，牙醫師懷疑患者應為三叉神經痛造成，建議至神經內科再進一步檢查與治療，最後以影像融合定位神經燒灼手術阻斷痛感，生活品質已大幅改善。

患者至童綜合醫院神經內科由陳淑儀醫師看診檢查，研判罹患三叉神經痛導致單側（右側）臉部猶如遭到電擊、刀割或被針刺到一樣的疼痛，雖然短暫但非常痛。先使用癲癇藥物來抑制神經異常放電來減緩疼痛，近期因疼痛依舊強烈，患者表達痛感高達6到7分（最痛為10分），有時痛到想要自己拿刀戳臉。陳淑儀醫師給予換藥與加重藥量仍無法止痛，建議可進行神經阻斷破壞手術，可提供1到2年的長效治療。

轉診由介入放射科李政君主任做影像融合定位神經燒灼手術，將術前電腦斷層與術中的超音波影像重疊找出神經孔洞病灶處，再精準引導針尖到神經痛點來射頻熱凝燒灼，有效阻斷痛覺傳導發生。患者治療後右臉頰完全不痛，僅吃東西時右下牙齦會稍有痛感，生活品質大幅改善。

陳淑儀醫師表示，三叉神經痛可能因為病毒或細菌感染誘發，也可能因外力、血管壓迫所導致，受傷後神經錯亂傳導產生，發作時會出現陣發性劇痛難耐，導致患者生活與睡眠受到影響，還會合併憂鬱與焦慮症狀。主要治療方式分為藥物與侵入性手術兩種，通常都先以藥物治療控制，若因不耐神經痛藥物副作用、藥效減退或藥物治療成效差等，就須手術治療。

發生前完全無徵兆，且因發生在臉頰部位，常有患者誤認為牙痛而做非必要治療。醫師呼籲若臉部出現如電擊、刀割般約數秒至數分鐘左右的強烈疼痛時，就應至神經內外科或影像導引治療疼痛門診就醫，由專業醫師提供適當檢查與治療。

牙醫 神經 手術

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