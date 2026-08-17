北市抽驗中元祭祀食品 1件發粿著色劑違規送法辦

台北市衛生局今天發布6月份抽驗30件市售中元祭祀食品結果，包含泡麵、糕粿、臘肉類、豆製品、素三牲及水果各5件，計有1件發粿含不得檢出的玫瑰紅B，下架並移送地檢署偵辦。

台北市衛生局說明，已依違反食品安全衛生管理法第41條規定，令販售業者下架同批號產品，並依同法第15條第1項第10款規定，移請台北地方檢察署偵辦。

衛生局表列，不合格產品來自饒河街的御華興。該店因輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳曾到訪而受到關注。

食藥署相關資料顯示，羅丹明B（Rhodamine B）又稱玫瑰紅B或玫瑰精B、鹽基性桃紅精（紅花米），為鹽基性煤焦色素，具有強烈螢光反應，廣泛應用於各類螢光染劑，但不得使用於食品。不過新聞事件中，可見湯圓、包子等食品違法使用其作為著色劑。

國際癌症研究機構（IARC）也將羅丹明B列為第三類致癌物，即有一些對動物致癌的證據，但人體致癌性的研究尚不充分，無法判定為會對人類致癌。

衛生局今天召開例行記者會，公布6月份執行市售中元祭祀食品專案抽驗結果。30件樣品取自超市、賣場、傳統市場及中元節祭祀食品販售店等，不合格率3.3%，計1件發粿檢出玫瑰紅B，違反不得檢出標準。

衛生局也於5月至6月間，前往藥妝店及嬰幼童百貨等實體商店，抽驗標示「嬰幼兒或兒童用」的市售化粧品，包括沐浴精、牙膏、凡士林、萬用霜、潤膚油、濕毛巾及濕紙巾等共15件，檢驗生菌數、大腸桿菌、綠膿桿菌及金黃色葡萄球菌，結果均符合規定。