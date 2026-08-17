快訊

彰化選情緊張 卓伯源點名鄭麗文：若選輸應勇敢辭黨主席

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

蕭伊弟弟護姊開撕Joeman！爆約砲、包養 曬投資收益「我姊不缺錢」

聽新聞
0:00 / 0:00

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
「武聖叫賣哥」叫賣華信高雄-花蓮來回機票，但下殺800元卻乏人問津。圖／截自YT影片
「武聖叫賣哥」叫賣華信高雄-花蓮來回機票，但下殺800元卻乏人問津。圖／截自YT影片

華信航空日前向民航局申請停飛花蓮航線，董事長陳大鈞抱怨，花蓮航線嚴重虧損，為鼓勵民眾搭乘，甚至還與南部知名夜市叫賣哥合作，但觀看叫賣哥直播影片發現，1張高雄-花蓮的來回機票就算喊價下殺僅800元，仍乏人問津、不見民眾購買，凸顯國旅慘淡及推出花蓮航線優惠仍難救低載客率。

華信董事長陳大鈞今年4月指出，花蓮航線「飛一班虧損一班」，華信高雄-花蓮票價2329元、台中-花蓮票價2472元，但高花及中花航線整年虧損7000萬，甚至去年11月15日曾出現過，高花去程僅5人、回程7人的慘況，直呼「幫乘客買自強號車票都划算」。

盡管花蓮航線載客率低迷，但為鼓勵國旅及減少虧損，陳大鈞私下透露，與台南知名夜市直播主「武聖叫賣哥」合作，盼透過叫賣哥的高人氣，吸引國人對花蓮觀光的注意力，並帶動高花機票的販售。

從「武聖叫賣哥」的直播影片可見，叫賣哥拿出機票開始喊價時，圍觀民眾確實都被吸引住，眼睛、耳朵緊抓叫賣哥的喊價訊息；叫賣哥不斷強調，暑假期間花蓮是國旅聖地，但若自行開車前往需耗時6個多小時，搭乘台鐵也需4個多小時。

叫賣哥表示，想去花蓮玩，但怕開車太累、搭台鐵要坐太久的話，搭乘飛機是最好的選擇，航程僅需1小時，且現場喊價來回機票僅800元超低價，但最終卻無人購買，一張機票都沒賣出去，凸顯國人搭機前往花蓮的意願極低。

此外，據了解，日前有航空業者前往花蓮拜會地方政府，欲向地方首長說明、溝通花蓮航線停飛一事。諷刺的是，該航空業者當時也是搭乘台鐵，而非搭乘飛機前往花蓮，顯見鐵路的多班次及高彈性優勢遠大於飛機，連航空業者都選擇搭鐵路去花蓮。

花蓮 機票 台鐵 航線 國旅

延伸閱讀

獨／不只華信…暑假載客率僅17% 立榮申請停飛花蓮航線

供過於求 花蓮高中職申請減招

花蓮漁港海味辦桌9月開席 鳳小岳、婁峻碩接力開唱

少子女化浪潮衝擊…花蓮國中生就學機率160% 高中職爭取減招

相關新聞

獨／不只華信…暑假載客率僅17% 立榮申請停飛花蓮航線

國內線機票凍漲26年，加上國際油價飆漲導致業者成本劇增，華信航空日前出面說明花蓮航線嚴重虧損「飛1班賠1班」，隨後並向交通部民航局申請停飛。不只華信，聯合報掌握同樣有營運花蓮航線的立榮航空也已提出停飛申請；立榮指出，台北至花蓮載客率低且不斷下滑，甚至今年7月暑假載客率也僅17％，盼停飛將運能轉至離島航線。

獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

華信航空日前向民航局申請停飛花蓮航線，董事長陳大鈞抱怨，花蓮航線嚴重虧損，為鼓勵民眾搭乘，甚至還與南部知名夜市叫賣哥合作，但觀看叫賣哥直播影片發現，1張高雄-花蓮的來回機票就算喊價下殺僅800元，仍乏人問津、不見民眾購買，凸顯國旅慘淡及推出花蓮航線優惠仍難救低載客率。

周四起關島東方熱帶擾動醞釀發展 吳德榮揭預估路徑、影響

颱風季，又有熱帶擾動可能發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，周四起關島東方有熱帶擾動醞釀發展，並朝西北轉北北西前進，下周二、三(25、26日)逐漸接近日本南方海面；未必會靠近台灣，但為期末模擬，需再觀察。

難以普及…失智針劑太貴 僅500多人施打

國內失智症患者近四十萬人，去年兩款可減緩失智惡化的針劑上市，可清除沉積於大腦組織的類澱粉蛋白，但臨床醫師估計，全台僅五、六百名早期阿茲海默症的失智個案接受針劑治療，主因在於費用昂貴，每個療程至少一五○萬元。

失智新藥打半年「腦中類澱粉蛋白少逾8成」 80歲嬤能用LINE正常聊天

阿茲海默氏症過去藥物多以改善認知症狀為主，隨著抗類澱粉蛋白單株抗體問世，治療機制透過清除腦內異常累積的類澱粉蛋白，延緩疾病進展。中國醫藥大學附設醫院失智醫療中心副主任盧韻如分享，一名80歲婦人接受新藥治療半年後，腦內類澱粉蛋白沉積指標由104.2降至19.8，降幅逾8成，家屬發現重複問話、頻繁找東西等情況改善，逐漸找回原有生活。

65歲男睡覺誤吞假牙 大腸內視鏡網套繞道120公分取出

一位65歲男子睡覺時誤將架橋式兩顆臼齒假牙吞下肚而求醫，澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠檢查發現，假牙卡在右下腹升結腸底部腸道凹窩處，後來以大腸內視鏡網套，繞了一大圈約120公分，才將假牙網捕取出，創下大腸內視鏡取出異物的罕見病例。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。