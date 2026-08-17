獨／高雄-花蓮機票800元...叫賣哥喊破喉嚨沒人買 航空業者去也搭台鐵

華信航空日前向民航局申請停飛花蓮航線，董事長陳大鈞抱怨，花蓮航線嚴重虧損，為鼓勵民眾搭乘，甚至還與南部知名夜市叫賣哥合作，但觀看叫賣哥直播影片發現，1張高雄-花蓮的來回機票就算喊價下殺僅800元，仍乏人問津、不見民眾購買，凸顯國旅慘淡及推出花蓮航線優惠仍難救低載客率。

華信董事長陳大鈞今年4月指出，花蓮航線「飛一班虧損一班」，華信高雄-花蓮票價2329元、台中-花蓮票價2472元，但高花及中花航線整年虧損7000萬，甚至去年11月15日曾出現過，高花去程僅5人、回程7人的慘況，直呼「幫乘客買自強號車票都划算」。

盡管花蓮航線載客率低迷，但為鼓勵國旅及減少虧損，陳大鈞私下透露，與台南知名夜市直播主「武聖叫賣哥」合作，盼透過叫賣哥的高人氣，吸引國人對花蓮觀光的注意力，並帶動高花機票的販售。

從「武聖叫賣哥」的直播影片可見，叫賣哥拿出機票開始喊價時，圍觀民眾確實都被吸引住，眼睛、耳朵緊抓叫賣哥的喊價訊息；叫賣哥不斷強調，暑假期間花蓮是國旅聖地，但若自行開車前往需耗時6個多小時，搭乘台鐵也需4個多小時。

叫賣哥表示，想去花蓮玩，但怕開車太累、搭台鐵要坐太久的話，搭乘飛機是最好的選擇，航程僅需1小時，且現場喊價來回機票僅800元超低價，但最終卻無人購買，一張機票都沒賣出去，凸顯國人搭機前往花蓮的意願極低。

此外，據了解，日前有航空業者前往花蓮拜會地方政府，欲向地方首長說明、溝通花蓮航線停飛一事。諷刺的是，該航空業者當時也是搭乘台鐵，而非搭乘飛機前往花蓮，顯見鐵路的多班次及高彈性優勢遠大於飛機，連航空業者都選擇搭鐵路去花蓮。