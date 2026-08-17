躺著就燃脂！營養師教「空腹睡眠減肥法」：掌握8原則不必挨餓

日常飲食調整與睡眠習慣，對體重管理與新陳代謝有著深遠影響。高敏敏營養師日前於臉書分享影片指出，不必打瘦瘦針或餓到睡不著，只要做到「吃對、吃夠、睡前留空腹」，就能讓身體在睡覺時自然變成「燃脂機」。

高敏敏特別整理出「空腹睡眠減肥法」的8大重點原則，強調減肥不是靠硬撐，而是要透過正確的飲食與作息安排，讓身體願意主動幫忙變瘦。

高敏敏營養師的8大原則

一、睡前先放鬆：聽音樂或看輕鬆影片，避免看太刺激的劇導致越看越餓。

二、三餐分配與順序：早餐吃飽、午餐8分飽、晚餐6分飽；進食順序按照「蛋白質➔蔬菜➔澱粉」，飽足感更佳且血糖更穩定。

三、蛋白質與蔬菜比例：保持1:1，只吃菜不吃蛋白質會掉肌肉且代謝變差。

四、水分補充充足：每天喝2至2.5公升的水，水腫有時是蛋白質吃太少而非水喝太多。

五、蛋白質吃夠量：女生日常建議體重（kg）x 1-1.2g（如50kg需60g），重訓日可達1.4-1.6g（如80g）。

六、睡前5小時空腹：核心關鍵，讓身體在睡眠中自然啟動燃脂模式。

七、半夜飢餓解方：可選擇零卡蒟蒻、優格或熱牛奶，牛奶含色胺酸能幫助放鬆助眠並避免亂吃。

八、可加餐不硬餓：白天餓了可適量補充堅果或小點心，避免肌肉被分解與代謝下降。

高敏敏提醒，減重過程中千萬不要硬撐忍飢，適當的加餐與充足的營養補充是維持基礎代謝的關鍵。透過睡前維持5小時空腹、穩定血糖以及吃夠蛋白質，就能在不影響睡眠品質的前提下，啟動夜間燃脂機制。