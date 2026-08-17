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台南補助「每案千元」鼓勵預立醫療諮商 盼減輕家屬生死抉擇壓力

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
為落實並保障市民尊嚴善終權益，台南市衛生局即日起推動「預立醫療照護諮商（ACP）補助計畫」，民眾在台南市16家醫療機構完成ACP並簽署預立醫療決定（AD），當次諮商費用可直接減免1000元。圖／奇美醫院提供
為落實並保障市民尊嚴善終權益，台南市衛生局即日起推動「預立醫療照護諮商（ACP）補助計畫」，民眾在台南市16家醫療機構完成ACP並簽署預立醫療決定（AD），當次諮商費用可直接減免1000元。圖／奇美醫院提供

台灣自2019年起施行「病人自主權利法」，截至目前全台簽署「預立醫療決定書」比例僅約2％，為落實並保障市民尊嚴善終權益，台南市衛生局即日起推動「預立醫療照護諮商（ACP）補助計畫」，民眾在台南市16家醫療機構完成ACP並簽署預立醫療決定（AD），當次諮商費用可直接減免1000元。計畫至11月30日止，將補助1000案，額滿將提前截止。

衛生局表示，依病主法，民眾可透過ACP，在意識清楚時預先討論未來醫療照護選擇，避免突發重病或意外時，由家屬獨自面對是否搶救、插管或接受維持生命治療等艱難決定，台南市統計迄今約800多人已簽署。

衛生局提到，ACP由醫療團隊協助民眾了解末期病人、不可逆轉昏迷、永久植物人及極重度失智等特定臨床條件下的醫療選項，民眾可邀請二親等內親屬或醫療委任代理人陪同，充分溝通後簽署AD，表達未來是否接受維持生命治療及人工營養等意，相關決定也可註記在健保卡，供醫療人員在必要時查詢。

衛生局指出，申請補助流程包括預約16家合約醫療機構ACP門診、由親屬或醫療委任代理人陪同諮商並完成AD及費用減免同意書，最後在現場批價時可直接減免1000元，衛生局也設置即時名額查詢網頁，方便民眾掌握補助餘額及登記情形。

衛生局強調，預立醫療決定不只是替自己預先做選擇，也能減輕家人在關鍵時刻的抉擇壓力，透過ACP及早討論生命末期醫療意願，讓醫療選擇更貼近個人價值與期待，也讓家人少一分兩難。

奇美醫院家庭醫學部主治醫師林宏民則說，預立醫療決定內容並非一成不變，建議民眾完成簽署後仍應持續與家人、醫療委任代理人及醫療團隊討論，並可隨著健康狀況、人生經驗及想法改變適時調整內容；民眾也應主動告知家庭醫師自身簽署情況與醫療偏好，讓熟悉病史的醫師在關鍵時刻協助銜接醫療決策，確保意願被理解並落實。

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