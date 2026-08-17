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小孩愛玩「捏捏樂」 盜版玩具恐含毒物

台灣醒報／ 記者楊程翔╱台北報導

【台灣醒報記者楊程翔綜合報導】柔軟的捏捏樂成為受兒童喜愛的玩具，卻接連傳出有仿冒品問題，可能影響健康！英國格拉斯哥近日查扣上千個捏捏樂，部分產品疑涉及有害化學物質，當地官方更警告部分同類產品驗出具毒性含苯化學物質，提醒家長選購時應留意產品標示與來源。

仿冒品接連被查

根據《BBC》報導，英國貿易標準局近日查扣數千個違規捏捏樂，包含如「Nee-Doh」等熱門品牌的仿冒品。這些產品皆未經安全檢驗，有毒物質可能超標，且沒有標示進口商名稱與地址、可能散發強烈化學氣味及表面具有黏性等。

這類玩具受兒童及社群歡迎，且常製成果凍、奶油塊、蒸包等食物的外型，可能使幼童更可能放進口中，接觸到有害物質。

化學物質危害兒童

捏捏樂等質地柔軟玩具常有塑化劑或苯等化學物質超標的情況。根據《The Times》報導，一款仿冒品捏捏樂檢測出外層含有每公斤20毫克的苯，超出英國法定上限的4倍，該批產品被要求撤回。相關化學物質吸入可能刺激眼睛、鼻子與喉嚨，大量接觸則可能造成消化道與皮膚的灼熱刺激感。

根據《經濟部標準檢驗局》6月公布的15款台灣市售「按壓玩具」檢測結果，其中重金屬與甲醛項目全數合格，但仍有產品被驗出DEHP塑化劑超標，及部分商品檢驗標誌或中文標示不完整等問題，值得留意。

兒童是最應注意化學物質暴露的族群。這類捏捏樂因短影音、社群流行，成為兒童常見的感官玩具，但仿冒品往往難以從外觀與正版區分。建議家長在書局、玩具店或網路平台購買時，應驗明安全標章、年齡警語及完整製造商資訊。

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