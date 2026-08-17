吃降膽固醇藥不代表血管沒問題 男子胸悶半年竟中度心肌缺血

一名60多歲翁近半年反覆出現胸悶、活動易喘，豐原醫院家醫科醫師林玖德考量患者除高齡，另合併高血脂、高血壓等危險因子，警覺可能非單純老化，而是「冠狀動脈疾病」警訊，安排檢查，發現已出現中度心肌缺血，及早找出潛藏的心血管危機。

患者因高血脂長期在衛福部豐原醫院家醫科追蹤3年，平時規律服用降血脂藥物，自認膽固醇控制穩定，林玖德醫師表示，家醫科除了慢性病照護，更肩負健康風險評估的重要角色，門診追蹤時，若患者出現胸悶、活動容易喘、胸口壓迫感等症狀，即使沒有典型胸痛，也不能掉以輕心。

患者不希望直接接受侵入性心導管檢查，醫療團隊先安排核子醫學「心肌灌注功能掃描」，結果顯示心室中度心肌缺血，懷疑有冠狀動脈粥狀硬化，後續安排非侵入性的CTA冠狀動脈電腦斷層攝影，檢查發現雙側冠狀動脈鈣化級分支狹窄，證實冠狀動脈狹窄已影響心肌供血，屬於高風險族群。

醫療團隊調整抗血小板、降血脂及其他心血管藥物，說明若放任血管狹窄嚴重，後續即需考慮由心臟科進行心導管檢查，目前患者胸悶及喘的症狀已明顯改善，恢復日常生活，持續接受門診追蹤及三高控制。

林玖德表示，許多民眾誤以為膽固醇控制正常、規律服藥，就代表血管一定健康，其實動脈粥狀硬化是一個長年累積的過程。即使膽固醇數值達標，若仍合併高血壓、糖尿病、抽菸、肥胖、缺乏運動或家族病史等危險因子，血管仍可能持續硬化、逐漸狹窄。冠狀動脈疾病初期症狀常不典型，有些患者只有活動容易喘、偶爾胸悶、胸口壓迫感或容易疲倦，甚至沒有明顯疼痛，第一次明顯發作就可能是急性心肌梗塞，胸悶絕不能一概視為老化或疲勞。

林玖德表示，CTA冠狀動脈電腦斷層攝影是一項非侵入性的心血管檢查，透過電腦斷層搭配顯影劑，可清楚觀察冠狀動脈是否有鈣化、斑塊堆積或血管狹窄；核子醫學心肌灌注掃描可進一步了解血流是否不足及心肌是否缺血。前者著重評估血管結構，後者評估心肌功能與血流狀況，兩項檢查相互搭配，能更完整掌握病情，協助醫師判斷是否採取藥物治療、心導管介入或支架置放等治療策略。但CTA並非適用於所有人，仍須由醫師依症狀、危險因子及臨床評估，選擇最適合的檢查方式。

他提醒，40歲以上男性、50歲以上女性，若合併高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸、肥胖、缺乏運動、家族有心臟病或猝死病史，或健康檢查發現膽固醇、血糖、血壓異常，及經常出現胸悶、胸痛、心悸、活動容易喘等症狀，都應及早接受專業評估。心血管疾病並非突然發生，而是多年危險因子累積的結果。