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核四前廠長看核能公投：專業監督與評估將改變人們對核能的信心

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
前核四廠長王伯輝。聯合報系資料照
前核四廠長王伯輝。聯合報系資料照

立法院2026年8月14日三讀通過國民黨團所提的「廢除非核家園公投案，將於2026年11月28日地方選舉中進行投票，這是台灣自2018年以來第4次涉及核能的公投。核四前廠長王伯輝表示，面對氣候變遷等衝擊，我們不能再溫水煮青蛙，美國即使在三哩島、福島等核電事件後，因為專業的監督與評估機制，一直以來都未對核電失去信心，後續的重點改善也將改變人們對核能的信心。

王伯輝表示，2018年的「以核養綠」公投結果為通過，但政府有實踐以核養綠嗎？幾次的公投有綁大選，有執政黨的政權保衛戰，因此不完全能反映民意，但人民已經漸漸了解，能源在台灣甚至全球經濟發展的重要性，甚至危及我們的生存，例如氣候變遷，我們已經不能再溫水煮青蛙。

王伯輝以世界三大核電事故說起，美國「三哩島核電事件」發生於1979年3月28日，2號機發生嚴重的爐心熔毀事故，主要原因是先機械故障再加上人為操作誤判，當時的美國總統卡特成立凱曼尼調查團（Kemeny Commision)，促成了全球核能工業在安全監督、人員培訓及緊急應變上重大的變革，對台灣影響最大的，是美國政府成立一個同業評估的機制。

王伯輝進一步解釋，「同業評估」會從別的電廠調來運轉、維護等各領域專家，在亞特蘭大受評估技巧的專業訓練，然後再組團赴各核電廠進行所謂的同業評估，自己曾在核二廠品質經理任內受過美洲核能運轉協會（INPO）的同業評估，而後在核四廠副廠長及廠長任內，受過WANO（世界核能運轉協會）的同業評估，同業評估會把要改進的地方，毫不留情的寫下來。

王伯輝指出，福島核災後平心而論，反應最激烈的地方應該是台灣，當時的執政黨從示威、遊行再說可以用愛發電、台電藏電等，但三哩島事件後，美國因為有了INPO執行仔細的同業評估，因此美國在福島事件後並沒有停止任何核電廠，因為美國對核電一直有信心。

核能 公投 核電 非核家園

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