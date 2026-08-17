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獨／不只華信…暑假載客率僅17% 立榮申請停飛花蓮航線

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
立榮航空今年6月底申請停飛北花航線。圖／立榮航空提供
立榮航空今年6月底申請停飛北花航線。圖／立榮航空提供

國內線機票凍漲26年，加上國際油價飆漲導致業者成本劇增，華信航空日前出面說明花蓮航線嚴重虧損「飛1班賠1班」，隨後並向交通部民航局申請停飛。不只華信，聯合報掌握同樣有營運花蓮航線的立榮航空也已提出停飛申請；立榮指出，台北至花蓮載客率低且不斷下滑，甚至今年7月暑假載客率也僅17％，盼停飛將運能轉至離島航線。

立榮表示，立榮僅經營台北至花蓮航線，目前台北-花蓮票價1722元，表定每周飛4班，為推廣花蓮旅遊觀光市場，公司旗下的立榮假期還推出機加酒優惠促銷，然而，北部旅客往返花蓮的交通高度仰賴陸路運輸，台北至花蓮航線空運需求低。

立榮指出，去年台北至花蓮航線平均載客率僅29%，今年上半年再下滑至24%，今年7月份暑假期間僅17%，北花載客率持續低落，加上多年來國內線各項營運成本遽增但票價未能反映，長期虧損經營，近來又受國際油價飆漲影響，加劇虧損擴大。

為減少北花航線虧損並鼓勵乘客搭乘，立榮去年配合花蓮縣政府推動台北-花蓮航線獎勵增班計畫，每日飛航1班往返，並與花蓮縣政府及旅遊產業協力推廣觀光，包含航空串聯觀光列車山嵐號、結合旅行社推出多元化「機加酒」套裝行程、配合花蓮縣政府推動「永續遊花蓮2025旅行社獎勵方案」等，但成效有限，年平均載客率僅29%。

立榮坦言，近年來，除台北-花蓮航線外，其餘離島航線平均載客率達8成以上，其中，又以金門航線需求最高。考量台北-花蓮航線空運需求低，離島航線有運能需求，為使有限的航空資源能獲得較佳的運用，已於6月底向民航局提出台北-花蓮航線停航申請，盼能將運能轉至離島航線。

事實上，華信航空董事長陳大鈞更是早在今年4月就對外指出，花蓮航線「飛一班虧損一班」，華信高雄-花蓮票價2329元、台中-花蓮票價2472元，但高花及中花航線整年虧損7000萬，甚至去年11月15日曾出現過，高花去程僅5人、回程7人的慘況，直呼「幫乘客買自強號車票都划算」。而華信航4月喊出停飛中花、高花航線後，6月下旬已隨即向交通部民航局提出停飛申請。

換句話說，目前國內唯二飛花蓮航線的華信和立榮相繼提出停飛後，若民航局最後通過，未來花蓮空中交通運輸將消失。

不過，民航局表示，華信的停飛申請已進行初步審核，目前正請華信提供補充資料；至於立榮航空的部分，已收到其停飛申請，民航局會審查評估。

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