花蓮農改場突破山胡椒繁殖瓶頸 打造部落特色永續產業

山胡椒（馬告）是台灣原生特色辛香料植物，因植株不易繁殖一直有種苗供應短缺問題。花蓮農改場多年研究，突破瓶頸，並技轉給秀林鄉公所，推廣種植，打造部落特色永續產業。

農業部今天發布新聞稿指出，山胡椒為多年生植物，泰雅族稱為「馬告」，而太魯閣族則稱為「瑪格麗」，其果實帶有檸檬、胡椒及松柏的香氣，屬於台灣原生特色辛香料植物。由於植株不易繁殖，山胡椒產業存在種苗供應短缺問題，花蓮農改場終於突破瓶頸。

花蓮農改場表示，山胡椒在生物學上屬於「雌雄異株」植物，只有母株會開花結果。由於幼苗期難辨雌雄，需種植2年開花後才能確定，限制了果實的實質產量與經濟效益。農改場進行山胡椒的扦插繁殖試驗，透過無性繁殖複製優質母株；山胡椒扦插標準化技術能有效調控種苗的公母比例，確保農民種植的植株多數為具備結果能力的母株。

花蓮農改場指出，多年研究試驗後，成功使山胡椒種子發芽率提升至70%，並於民國113年將此技術轉移給秀林鄉公所，與公所合作推廣轄內種植。技術落地的山胡椒2年餘的植株高度達2至3公尺，今年已成長且結實纍纍，山胡椒產業在當地部落的發展前景可期。

山胡椒農友表示，以往山胡椒在野外可遇不可求，無法有穩定的供應來源，自從花蓮農改場技術轉移與輔導定植後，僅短短2年，就能在自家山坡地看到樹枝上掛滿綠油油的飽滿山胡椒果實，透過穩定的種苗與技術，可將這項傳統美味留在部落，成為穩定的收入來源。

花蓮農改場提到，農改場後續也將持續深入部落，輔導農民進行自主採種、育苗、病蟲害管理等栽培技術，讓山胡椒產業可以回歸部落，並同時兼顧林地復育。

另外，山胡椒除了果實可當香料使用，農民採收或修剪時，常會剪下大量葉片與公花等副產物，花蓮農改場也正著手山胡椒副產物的加工利用研究，採集不同月份及地點的山胡椒葉及花苞，比較其精油萃取效率，盼未來可在部落發展多元的山胡椒加工產品，達成生態復育與資源永續利用。