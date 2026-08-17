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低壓帶周三起北移！周四、周五各地陣雨、中南部東南部大雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
本周仍受低壓帶影響，天氣環境不穩定，水氣偏多。聯合報系資料照
本周仍受低壓帶影響，天氣環境不穩定，水氣偏多。聯合報系資料照

中央氣象署預報員謝佩芸上午指出，本周仍受低壓帶影響，天氣環境不穩定，水氣偏多，不是一整天都下雨，但一旦當對流發展時，需留意雷雨及局部短延時強降雨；未下雨時甚至可看到陽光，但高溫炎熱。 周三到周五低壓區往北移動，水氣變多，尤其周四、周五是本周天氣最不穩定的兩天，各地易有陣雨，中南部及東南部大雨。

謝佩芸指出，目前高壓在日本南方海面，菲律賓東方海面到南海、一直到台灣這一帶是一大片低壓區，目前台灣在低壓區的北側，吹偏東風，水氣也多。周三到周五有低氣壓發展，不見得很強，但會逐漸往北移動，也帶動低壓區來到台灣上空，水氣變多，尤其是周四、周五是本周天氣最不穩定的時候。

謝佩芸指出，周六、周日之後低壓區會往華南方向移動，台灣附近水氣會減少一些。

降雨趨勢，謝佩芸說，今天以午後雷陣雨為主，下午到人夜新竹以南雨勢較大，特別是雲林以南要留意短延時豪雨。明天仍受低壓帶影響，但水氣較今天少一點，東半部、北北基短暫雨，山區、新竹以南午後大雨。周三受低壓帶或低氣壓影響，北部、宜花短暫雨，東北部及各地午後大雨。  

謝佩芸指出，周四及周五低壓帶來到台灣上空，各地易有陣雨，中南部及東南部大雨。周六水氣仍多，南部、東南部短暫雨，山區及中部以北午後大雨。

至於不下雨時普遍高溫有33-35度，謝佩芸說，今天北部、中部近山區及花東縱谷恐36度以上。

今天高溫預測。圖／中央氣象署提供
今天高溫預測。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

氣象署 雷雨 高溫 天氣動態

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