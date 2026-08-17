腫瘤標記並非愈低愈好？國衛院：胰臟癌患者CA19-9＜7 恐為高風險群

胰臟癌有「癌王」之稱，多數患者發現時已屬晚期，臨床常透過腫瘤標記CA19-9協助評估病情，一般以低於37 U/mL視為正常。不過，「數字愈低愈安心」的觀念可能要改變。國家衛生研究院最新研究發現，部分胰臟癌患者即使CA19-9低到7 U/mL以下，預後反而與數值超過200 U/mL的高風險患者相近，呈現「U型風險」。

研究團隊提出「雙門檻」判讀方式，盼找出過去容易被低估的高風險患者，並評估整體存活期。這項研究由助研究員級主治醫師蘇勇曄研究團隊，攜手成大醫院、高雄醫學大學附設醫院進行，研究成果今年5月發表於美國癌症研究協會（AACR）旗下國際期刊《Clinical Cancer Research》。

蘇勇曄表示，CA19-9是目前胰臟癌臨床常用的腫瘤標記之一，可作為風險評估、治療決策及療效追蹤參考。但CA19-9並非人人都能正常製造。研究顯示，約一成胰臟癌患者因FUT3基因變異，屬於Lewis抗原陰性的「CA19-9不分泌型」，即使腫瘤相當嚴重，CA19-9仍可能維持極低數值，若只看傳統「37 U/mL以下為正常」的標準，恐低估病情。

研究團隊分析2013年至2023年間接受治療的胰臟癌患者，總共收案750位胰臟癌病人，排除135位資料不完整，最終分析615位。透過全外顯子定序判定FUT2、FUT3基因型，進一步比對CA19-9數值及患者存活情形。

結果發現，CA19-9「太低」竟與「太高」一樣值得警覺。CA19-9介於7至37 U/mL患者，中位整體存活期約23.2個月；37至200 U/mL者約22個月。相較之下，CA19-9超過200 U/mL患者僅12.8個月。令人意外的是，CA19-9低於或等於7 U/mL患者也只有13.5個月，兩端患者的預後同樣較差，形成明顯的「U型」風險曲線。

蘇勇曄指出，以CA19-9「7 U/mL」作為切點，可辨識Lewis抗原陰性的CA19-9不分泌型患者，準確率約88%。研究團隊提出「雙門檻」概念。CA19-9低於或等於7 U/mL，應留意可能是不分泌型高風險患者；7至200 U/mL可依原有方式進行風險評估；若高於200 U/mL，同樣屬於預後較差的高風險族群。

蘇勇曄表示，過去將CA19-9低於37 U/mL一律視為正常，卻無法區分究竟是「腫瘤負荷真的較低」，還是患者先天無法正常製造CA19-9。新的7 U/mL切點，有機會從看似「合格」的檢驗數字中，揪出原本容易被忽略的高風險病人。

研究最大特色是臨床應用門檻低，醫師不必讓每名患者額外接受昂貴的基因定序，只要利用原本就會檢驗的CA19-9，搭配7及200 U/mL兩道門檻，就可能進一步辨識高風險患者，作為後續治療與追蹤策略的參考。

蘇勇曄提醒，CA19-9並非胰臟癌篩檢工具，單一次數值偏低或偏高，也不能直接等同罹癌或判定預後，仍須配合影像、病理、疾病期別及整體臨床狀況綜合判斷。本次研究資料主要來自台灣患者，不同族群及實驗室檢測方式可能存在差異，團隊已規畫進一步進行國際多中心驗證。

國衛院研究發現，部分胰臟癌患者即使CA19-9低到7 U/mL以下，預後反而與數值超過200 U/mL的高風險患者相近，呈現「U型風險」。圖／國衛院提供