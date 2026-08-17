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風向改變 天氣風險：今明午後降雨熱區換這些地方

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
低壓帶持續影響至周末，中南部不定時有陣雨發生，各地午後對流有較大雨勢。聯合報系資料照
低壓帶持續影響至周末，中南部不定時有陣雨發生，各地午後對流有較大雨勢。聯合報系資料照

天氣風險公司天氣分析師薛皓天今天指出，本周受低壓帶影響水氣多，周三起轉陰陣雨或雷雨天氣，局部有短時大雨機會。低壓帶持續影響至周末，中南部時不時有陣雨發生，各地午後偶有對流系統帶來的偶較大雨勢。目前預估下周高壓系統才會逐漸西伸至台灣，不過目前傳統模式及AI模式看法不同，若太平洋上有颱風生成，高壓系統出現機會就降低，下周天氣變化仍大。

薛皓天指出，台灣目前位於南海延伸出來的大低壓帶中，今明兩天大環境受低壓帶影響，轉吹偏東風，迎風面北海岸、東部局部有零星短暫雨，白天嘉義以北及花東為晴時多雲天氣，東北部及南部地區雲量偏多，天氣為多雲時陰偶陣雨。

薛皓天說，大環境風向改變後，降雨熱區將改變，前幾天大台北及西半部午後雷陣雨明顯，這兩天午後降雨轉各地山區、中部以南地區，尤其雲嘉南至高屏山區局部有短時大雨或短時豪雨機會。各地氣溫普遍在33到35度，大台北及西部內陸地區受偏東風沉降影響，局部高溫約36度或以上。

此外，目前菲律賓東側至台灣東南側海域的低壓帶中有熱帶擾動發展，台灣東南側至南海的低壓帶中也有熱帶擾動發展，前者有發展成熱帶性低氣壓且有影響台灣機會，後者有發展成熱帶性低氣壓或輕颱機會，不過大致趨向於海南島或港澳一帶，對台灣影響機會低。

薛皓天指出，預估周三左右於台灣東南側的熱帶擾動有增強機會，逐漸往台灣靠近，使整體水氣多，不穩定性提高。迎風面恆春半島至北海岸為多雲到陰有短暫雨天氣，其餘地區上午為多雲到晴天氣，午後起隨低壓系統接近，各地轉陰陣雨或雷雨天氣，須注意偶有較大雨勢，宜花及各地山區有大雨等級以上降雨機會。

薛皓天說，周四受低氣壓影響，各地天氣維持陰陣雨或雷雨，不過因低壓中心有往台灣海峽至中國沿岸移動，環境上轉偏南到西南風，迎風面中部以南地區有一波波對流移入帶來陣雨且偶有較大雨勢，午後中北部山區及大台北降雨逐漸明顯，須注意短時大雨帶來的偶較大雨勢。

薛皓天表示，周五低氣壓移入中國內陸，南海低壓接近港澳一帶，台灣仍位處低壓帶中，且西南風強風軸仍延伸至台灣，迎風面中部以南至恆春半島為陰陣雨或雷雨天氣，其餘地區多雲到陰局部偶陣雨，午後受熱力作用，各地有陣雨雷雨，中部以北及山區降雨轉趨明顯，需注意熱對流帶來的短時大雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

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