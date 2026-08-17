健保挹注4.7億落實「不同工不同酬」 精神科、胸腔重症支付全面加碼

為落實不同工不同酬，衛福部健保署最新通過，將挹注約4.7億元，調升精神科及胸腔重症照護等醫療服務支付點數。健保署長陳亮妤說，為持續配合「健康台灣」政策，而將資源分階段投注於人力為主的醫療服務支付，以合理反映醫療價值、提升醫療量能。

陳亮妤說，於精神科醫療服務調整項目分為三部分：

第一、提升10項兒童青少年團體心理治療及日間住院支付，調幅45%至100%不等，挹注約1000萬元。

第二、調升臨床上用於重度或難治型憂鬱症、躁症、思覺失調伴隨嚴重症狀的電痙攣治療（ECT），由1718點提升至6839點，約5800人受惠，挹注3000萬元。

第三、為強化思覺失調症病人出院後延續性照護，今年8月1日公告修訂「思覺失調症醫療給付改善方案」，共挹注約5100萬元，約7.9萬人受惠。

修訂內容包含高風險病人出院後追蹤訪視費申報條件放寬，由「當年度」入住急性病房出院，放寬為「過去一年內」出院後3個月內即可申報，支付提高2倍由3000點提升至6000點，提升醫院團隊社區訪視意願；高風險病人出院品質獎勵費更由每人200點調升至1000點，以強化病人出院後的社區銜接照護。

此外，新增「長效針劑維持治療評估處置」，鼓勵醫師施打長效針劑同時評估療效與副作用，每月給予150點獎勵；並引進論質計酬精神，依醫療院所照護品質進步幅度，給予600點至1800點不等獎勵，獎勵醫療團隊之付出。

胸腔暨重症照護部分，健保署分為4階段調整，第一階段於今年1月1日修訂慢性阻塞性肺病（COPD）醫療給付改善方案，將管理照護費點數增加1.5倍及品質獎勵由每例500點調升為1000點，挹注約3000萬元，約2.9萬人受惠。

第二階段於今年4月1日投入4000萬元提高支氣管鏡支付，由1680點提升至2938點。第三階段為7月1日新增「脈衝振盪肺功能檢查（Impulse Oscillometry, IOS）」，適用於氣喘及其他呼吸道疾病3歲以上未滿8歲的幼兒，每次支付725點，預估每年約3.85萬人受惠，挹注約6000萬元。

今年8月1日新增「侵襲性呼吸器優化管理計畫」，針對加護病房使用侵襲性呼吸器4日至21日病人，由胸腔暨重症專科醫師密集評估及積極介入，每次支付1000點，減少呼吸器相關併發症及提升呼吸器脫離率；另依指標給予醫院品質積分獎勵，合計投入約2.5億元，約1.9萬人受惠。

陳亮妤說，未來健保也將持續透過臨床實證並與醫療專業共同審視支付制度，以兼顧健保永續、民眾健康與照護品質。