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65歲男睡覺時吞入假牙 醫用內視鏡網套繞腸內120公分取出

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠透過大腸內視鏡將患者假牙取出。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠透過大腸內視鏡將患者假牙取出。圖／澄清醫院中港院區提供

1位65歲男子睡覺時誤將架橋式兩顆臼齒假牙吞下肚而求醫，澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠檢查發現，假牙卡在右下腹升結腸底部腸道凹窩處，後來以大腸內視鏡網套，繞了一大圈約120公分，才將假牙網捕取出，創下大腸內視鏡取出異物的罕見病例。

患者是熱愛棒球的業餘球員，晚上睡覺時都會用舌尖觸覺一下架橋式兩顆臼齒假牙，由於假牙鬆動滑落，不小心被吞下肚，隔天就到醫院找熟識的陳周誠醫師看診。經Ｘ光檢查，假牙卡在右下腹升結腸底部腸道凹窩，要安全取出有點棘手。

陳周誠說，如果不開刀取出，只能用大腸內視鏡加網套進去撒網捕拿。因此他從肛門進入，通過直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸，才能到升結腸底部，這段距離長達120公分，等於在大腸裡繞了一大圈，再張開內視鏡頭的網套，精準撒網捕拿假牙，終於大功告成。

取出假牙後，患者說要將假牙洗乾淨後再戴上使用，但陳周誠建議，假牙因鬆動才會被吞進肚哩，最好不要再使用。應該拿給牙醫師修復後再使用，以免再次吞下肚裡。

陳周誠說，假牙吞進肚裡，通過腸道卡在升結腸底部腸道凹窩的確罕見。因為假牙無法消化又有重量，而且卡進腸道凹窩，很難自然排出，還好有大腸內視鏡加網套，才順利取出。

醫院說，患者12年前曾確診第四期直腸癌併3處肝轉移，腫瘤離肛門10公分，經陳周誠以開放式低前位切除術切除直腸腫瘤，術後進一步接受 RAS 基因檢測，結果為野生型。經接受標靶治療，約治療三至四個月後，追蹤影像已看不到肝臟轉移病灶，腫瘤指數也恢復正常，達到影像學完全反應。為避免癌腫瘤反彈性復發，患者一直以來追隨陳周誠看診，持續每3週一次接受標靶加化療，建立醫病深厚信任感情。

陳周誠說，說隨著精準醫療發展，大腸癌已進入基因導向治療時代，透過基因檢測搭配適合的標靶藥物，即使是第四期合併肝轉移患者，仍有機會獲得長期疾病控制，甚至達到影像學完全反應。

至於若不慎誤吞假牙、魚刺、骨頭等異物，也不應自行等待排出，因為異物長時間滯留腸道可能造成腸道受傷、穿孔或感染等風險，應盡速就醫由醫師評估是否需透過內視鏡安全取出，以降低併發症發生的機率。

澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠和患者合影。圖／澄清醫院中港院區提供
澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠和患者合影。圖／澄清醫院中港院區提供

假牙卡在右下腹升結腸底部腸道凹窩處。圖／澄清醫院中港院區提供
假牙卡在右下腹升結腸底部腸道凹窩處。圖／澄清醫院中港院區提供

假牙 內視鏡 腸道

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