65歲男睡覺時吞入假牙 醫用內視鏡網套繞腸內120公分取出

1位65歲男子睡覺時誤將架橋式兩顆臼齒假牙吞下肚而求醫，澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠檢查發現，假牙卡在右下腹升結腸底部腸道凹窩處，後來以大腸內視鏡網套，繞了一大圈約120公分，才將假牙網捕取出，創下大腸內視鏡取出異物的罕見病例。

患者是熱愛棒球的業餘球員，晚上睡覺時都會用舌尖觸覺一下架橋式兩顆臼齒假牙，由於假牙鬆動滑落，不小心被吞下肚，隔天就到醫院找熟識的陳周誠醫師看診。經Ｘ光檢查，假牙卡在右下腹升結腸底部腸道凹窩，要安全取出有點棘手。

陳周誠說，如果不開刀取出，只能用大腸內視鏡加網套進去撒網捕拿。因此他從肛門進入，通過直腸、乙狀結腸、降結腸、橫結腸，才能到升結腸底部，這段距離長達120公分，等於在大腸裡繞了一大圈，再張開內視鏡頭的網套，精準撒網捕拿假牙，終於大功告成。

取出假牙後，患者說要將假牙洗乾淨後再戴上使用，但陳周誠建議，假牙因鬆動才會被吞進肚哩，最好不要再使用。應該拿給牙醫師修復後再使用，以免再次吞下肚裡。

陳周誠說，假牙吞進肚裡，通過腸道卡在升結腸底部腸道凹窩的確罕見。因為假牙無法消化又有重量，而且卡進腸道凹窩，很難自然排出，還好有大腸內視鏡加網套，才順利取出。

醫院說，患者12年前曾確診第四期直腸癌併3處肝轉移，腫瘤離肛門10公分，經陳周誠以開放式低前位切除術切除直腸腫瘤，術後進一步接受 RAS 基因檢測，結果為野生型。經接受標靶治療，約治療三至四個月後，追蹤影像已看不到肝臟轉移病灶，腫瘤指數也恢復正常，達到影像學完全反應。為避免癌腫瘤反彈性復發，患者一直以來追隨陳周誠看診，持續每3週一次接受標靶加化療，建立醫病深厚信任感情。

陳周誠說，說隨著精準醫療發展，大腸癌已進入基因導向治療時代，透過基因檢測搭配適合的標靶藥物，即使是第四期合併肝轉移患者，仍有機會獲得長期疾病控制，甚至達到影像學完全反應。

至於若不慎誤吞假牙、魚刺、骨頭等異物，也不應自行等待排出，因為異物長時間滯留腸道可能造成腸道受傷、穿孔或感染等風險，應盡速就醫由醫師評估是否需透過內視鏡安全取出，以降低併發症發生的機率。

澄清醫院中港院區大腸直腸外科醫師陳周誠和患者合影。圖／澄清醫院中港院區提供