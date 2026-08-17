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無花果被視為長壽果！醫生曝3大功能 1原因提醒每次上限吃2顆

香港01／ 撰文：田中貴
家醫科醫師李思賢大讚無花果是非常健康的水果。 示意圖／ingimage
家醫科醫師李思賢大讚無花果是非常健康的水果。 示意圖／ingimage

有些食物含有豐富營養，但亦不宜多吃。台灣1名醫生大讚無花果是非常健康的水果，含有可溶性與不可溶性膳食纖維，不但穩定血糖，而且降低壞膽固醇，甚至促進腸胃蠕動，但其糖份含量不低，建議每次食用以2顆為限。

無花果好處多多

家醫科醫師李思賢在其facebook專頁「思思醫師，陪你健康的好朋友」表示，日前買到數顆有機的無花果，自覺幸運，繼而大讚無花果非常健康，由於富含可溶性膳食纖維，可以防止血糖失控，同時降低壞膽固醇，其不可溶性纖維促進腸胃蠕動，減少便秘的發生。

糖份含量頗高 最好每次最多食2顆

但李醫生同時提醒大家，無花果雖然營養豐富，但糖份含量頗高，特別是乾燥後的無花果，糖份更加濃縮，「1次使用請以2顆為限」。

無花果被視為長壽象徵

媒體曾報導，有營養師解釋無花果在中東和地中海地區被視為長壽的象徵，含有酚類化合物和類黃酮，例如沒食子酸、綠原酸、蘆丁、槲皮素，有助保養肌膚，但無花果亦含有維生素K，有機會影響到抗凝血劑的藥效。

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文章授權轉載自《香港01》

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