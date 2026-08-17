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獨／隱形眼鏡消失她美甲手狂摳 角膜慘變「貓抓板」視力剩0.1

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
在螢光染色下，可見角膜表面布滿大量不規則、細小且雜亂的上皮缺損，密密麻麻宛如被貓爪狂抓。圖／洪啟庭提供
在螢光染色下，可見角膜表面布滿大量不規則、細小且雜亂的上皮缺損，密密麻麻宛如被貓爪狂抓。圖／洪啟庭提供

隱形眼鏡千萬別亂摳！高雄一名年輕女性上班族愛做美甲，摘隱眼時鏡片突然消失，以為卡在眼睛裡，情急下反覆翻找，鏡片沒找到，眼睛愈來愈痛，隔天就醫一看，醫師嚇一跳，她的角膜已被刮得像「貓抓板」，留下近百條傷痕，視力暴跌剩0.1。

眼科教授洪啟庭表示，女子平時工作長時間配戴隱形眼鏡，當晚下班返家摘鏡片，右眼順利取下，左眼鏡片卻掉地上，撿起後才發現只剩半片，她擔心另一半留在眼睛裡，徒手「地毯式搜索」又摳又挖，一遍又一遍翻找，卻怎麼找都找不到。

偏偏女子雙手美甲片又尖又長，還有超立體3D彩繪裝飾，反覆摳挖之下，不只鏡片沒找到，角膜被刮出大量傷口。隔天疼痛加劇就醫，左眼視力剩0.1，在螢光染色下，可見角膜表面布滿大量不規則、細小且雜亂的上皮缺損，密密麻麻傷痕宛如被貓爪狂抓。

仔細檢查後，才在結膜穹窿深處揪出「失蹤」的另一半鏡片，原來隱形眼鏡早已破裂，其中一半掉到地上，另一半躲進眼皮深處，導致女子用力過猛狂摳，反而讓指甲一次次刮傷角膜。

所幸取出殘片後，給予眼用抗生素及人工淚液治療，5天後視力恢復至1.0，角膜傷口及結膜水腫也逐漸痊癒。

洪啟庭指出，從過往門診案例觀察，隱眼「失蹤」不外乎三種情況，第一是直接掉出來，第二是偏移到眼球左右側，皺成一坨產生異物感，第三卡進上、下眼瞼溝槽，捲成細絲狀，因位置隱密，曾有鏡片在眼內停留3個月才被發現。

他說，隱形眼鏡容易破裂，做美甲女性尤要當心，摘取鏡片時若施力不當，都會增加破裂風險，若發現隱眼不見了，最忌諱就是徒手反覆摳找，應盡快就醫，交由眼科醫師處理，以免鏡片沒找到，角膜恐怕先被刮花。

結膜穹窿最深處把折疊彎曲且已經破裂成另一半的隱形眼鏡撈出來。圖／洪啟庭提供
結膜穹窿最深處把折疊彎曲且已經破裂成另一半的隱形眼鏡撈出來。圖／洪啟庭提供

高雄一名年輕女性上班族喜歡做美甲，沒想到摘隱形鏡片時，角膜被又長又立體的指甲彩繪刮出百道傷痕宛如「貓抓板」。圖／洪啟庭提供
高雄一名年輕女性上班族喜歡做美甲，沒想到摘隱形鏡片時，角膜被又長又立體的指甲彩繪刮出百道傷痕宛如「貓抓板」。圖／洪啟庭提供

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