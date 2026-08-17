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周四起關島東方熱帶擾動醞釀發展 吳德榮揭預估路徑、影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
受低壓帶影響，午後有強對流發展，需防雷擊、強風、瞬間強降雨。聯合報系資料照片
受低壓帶影響，午後有強對流發展，需防雷擊、強風、瞬間強降雨。聯合報系資料照片

颱風季，又有熱帶擾動可能發展。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，最新模式模擬顯示，周四起關島東方有熱帶擾動醞釀發展，並朝西北轉北北西前進，下周二、三(25、26日)逐漸接近日本南方海面；未必會靠近台灣，但為期末模擬，需再觀察。

最近天氣，吳德榮說，今日低壓帶影響，大氣不穩定，午後有強對流發展，伴隨「雷擊、強風、瞬間強降雨⋯」；白天未降雨前仍偏熱。各地氣溫如下：北部24至37度、中部24至36度、南部25至35度及東部23至36度。

吳德榮指出，明日、周三仍受低壓帶影響，東半部水氣增多轉有局部降雨，大氣不穩定、午後有強對流發展；周四至下周日低壓帶緩慢北移、通過台灣，降雨更為明顯。明日起至下周日白天未降雨前仍偏熱，而強對流發展時、常伴隨「雷擊、強風、瞬間強降雨⋯」等劇烈天氣，要注意短期的天氣訊息及特報。

最新模式模擬顯示，吳德榮說，下周一至周三太平洋高壓漸增強，各地晴熱、應注意防曬、防中暑；午後山區偶有局部降雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 關島 颱風

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