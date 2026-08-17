聽新聞
0:00 / 0:00

包租代管、租補有致命傷 民團：政府蓋社宅才是解方

聯合報／ 記者劉懿萱／台北報導

針對中央政府社宅政策，OURs都市改革組織指出，直接興建社宅才是落實居住正義解方，因為包租代管、租補的都有共同致命傷：一旦租補停發、房東退出，保障立刻歸零。

OURs都市改革組織表示，立法院去年底通過青年基本法，其中明定政府應訂定保障青年居住政策，提升青年居住品質，落實青年居住正義；面對高房價，租屋是多數青年的選擇，但租期不穩、租金飆漲，租補陷入看得到吃不到、補多少漲多少困境。

OURs都市改革組織指出，依照新計畫數據，中央負擔租補總經費一七三一億元，八年補貼戶數從六十五萬戶遞減至五十萬戶，每月共五四九六萬元，月均成本三一五○元，年均約三點八萬元；包租代管補助業者、房東加計補貼房客，月均約七三八○元，年均約八點九萬元；相較興建社宅，若以中央補助地方興辦社宅經費、戶數換算，每戶平均約二九八萬元，分廿年撥付完畢。

OURs都市改革組織分析，雖然直接興辦社宅初期投入較高，但換來永久公共資產，世代受益；租補五十年固定支出一八九萬元，若以通膨百分之一點五計算，成本膨脹至約二七九萬元；包租代管五十年固定支出四四三萬元，已高於直接興辦，追通膨後更高達約六五二萬元。

OURs都市改革組織說，包租代管、租補的共同致命傷是，一旦租補停發、房東退出，保障立刻歸零，身心障礙者、獨居長者、單親等弱勢家戶，面對租屋歧視是再多補助也敲不開那扇門，但社宅依法保留弱勢名額、不會拒租、有合宜無障礙設施，政府持有社宅，保障就持續存在。

社宅 包租代管 租金

延伸閱讀

經濟日報社論／兆基事件敲響社宅政策警鐘

防轉售守住公共性 學者籲設勞工宅示範區

冷眼集／居住正義無解方 還不准別人吃藥

只租不售…新北想蓋勞工宅 中央有疑慮

相關新聞

根除幽門螺旋桿菌 減少共食、別吃太鹹

為降低胃癌發生率，國健署今年起針對四十五至七十四歲提供終身一次免費幽門螺旋桿菌篩檢，採檢糞便，與大腸癌篩檢方式相同，台灣消化系醫學會名譽理事長林肇堂表示，此篩檢與策略被國際公衛界譽為「一石兩鳥」，取一次糞便能做兩種癌症檢查。

幽門螺旋桿菌除菌後複檢 醫師籲政府補助

台大研究發現，原住民感染幽門螺旋桿菌者用藥除菌率百分之八十五，一成五除菌失敗，仍有罹患胃癌風險。今年公費胃癌篩檢人數應超過百萬，依陽性率二成估計，廿萬人為感染者，其中三萬人恐投藥失敗，醫師建議，國健署編列複檢費用預算，別讓此公費篩檢功虧一簣。

台大與國健署調查報告 300萬人胃癌風險高

胃癌與感染幽門螺旋桿菌息息相關，台大醫院與國健署合作篩檢計畫，完成國內首度大規模幽門螺旋桿菌盛行率調查報告，各縣市共一萬三一八人接受篩檢，陽性人數達一八七四人，陽性率百分之十八點二，胃癌高風險族群超過三百萬人。

健康你我他／熱氣球驚奇旅 備用藥神救援

去年暑假，我和外子為了體驗夢寐以求的熱氣球之旅，前往土耳其展開10天旅行。

暑假疫情升溫 新冠疫苗打了沒？

適逢暑假旅遊旺季，新冠疫情升溫，許多人致電醫療院所詢問新冠疫苗施打事宜，衛福部已宣布全民接種公費新冠疫苗到9月28日，只要出生滿6個月以上且尚未接種本季新冠疫苗的民眾，皆可考慮施打新冠疫苗，以提升自身與群眾保護力。

健康名人堂／四癌死亡率不降反升 防治有缺口

63歲的胡小姐，腹痛與異常出血持續一年，卻未警覺可能是癌症警訊，直到因其他問題就醫，確診第三期子宮內膜癌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。