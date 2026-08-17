包租代管、租補有致命傷 民團：政府蓋社宅才是解方

針對中央政府社宅政策，OURs都市改革組織指出，直接興建社宅才是落實居住正義解方，因為包租代管、租補的都有共同致命傷：一旦租補停發、房東退出，保障立刻歸零。

OURs都市改革組織表示，立法院去年底通過青年基本法，其中明定政府應訂定保障青年居住政策，提升青年居住品質，落實青年居住正義；面對高房價，租屋是多數青年的選擇，但租期不穩、租金飆漲，租補陷入看得到吃不到、補多少漲多少困境。

OURs都市改革組織指出，依照新計畫數據，中央負擔租補總經費一七三一億元，八年補貼戶數從六十五萬戶遞減至五十萬戶，每月共五四九六萬元，月均成本三一五○元，年均約三點八萬元；包租代管補助業者、房東加計補貼房客，月均約七三八○元，年均約八點九萬元；相較興建社宅，若以中央補助地方興辦社宅經費、戶數換算，每戶平均約二九八萬元，分廿年撥付完畢。

OURs都市改革組織分析，雖然直接興辦社宅初期投入較高，但換來永久公共資產，世代受益；租補五十年固定支出一八九萬元，若以通膨百分之一點五計算，成本膨脹至約二七九萬元；包租代管五十年固定支出四四三萬元，已高於直接興辦，追通膨後更高達約六五二萬元。

OURs都市改革組織說，包租代管、租補的共同致命傷是，一旦租補停發、房東退出，保障立刻歸零，身心障礙者、獨居長者、單親等弱勢家戶，面對租屋歧視是再多補助也敲不開那扇門，但社宅依法保留弱勢名額、不會拒租、有合宜無障礙設施，政府持有社宅，保障就持續存在。