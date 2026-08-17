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疑虛偽租約、人頭帳戶 苗栗租補弊端送調查

聯合報／ 記者范榮達／苗栗報導

三百億元中央擴大租金補貼專案也傳出弊端，苗栗縣一萬六六八戶審查通過。但縣府最近勾稽發現，六件不同租屋案竟全匯入同一個帳戶，帳戶所有人既非房東也非房客，其中一名申請人甚至在補貼期間已死亡。縣府懷疑涉及不實申請，彙整相關事證移送警方調查。

苗栗縣政府今年目前受理一萬三○二五戶申請租金補貼，通過一萬六六八戶。縣府工商發展處進一步勾稽，發現六件申請案雖檢附不同租賃契約，補助款卻都指定匯入同一人帳戶，合計十八萬二五一一元。

工商發展處表示，租金補貼雖可指定匯入代理人帳戶，但此次帳戶所有人既非房東，也非房客，且聯絡不上，公文也無法送達，情況明顯異常，因此進一步查核。

縣府訪查相關房東，有人表示未曾與申請人簽訂租約或收租金，也有人說相關建物早出售，還有人表示租約是由房仲業者代簽署；部分房客則表示不知情，一名申請人在補貼期間死亡。縣府因此懷疑可能涉及虛偽租約、人頭帳戶等不實申請。

苗栗 租金補貼 補貼 房東

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