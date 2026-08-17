聽新聞
0:00 / 0:00

中央社宅跳票 還卡地方可負擔宅、勞工宅

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍葉德正／連線報導

中央社宅政策大轉彎，直接興辦戶數從十三萬大砍為三萬戶，地方政府嘗試多元模式，桃園新北市政府分別推動可負擔住宅、勞工住宅等新政，桃園自治條例送審至今仍卡關中央，新北施行細則修正草案更遭否決，兩都將持續爭取，桃市府本周更將逐一拜會相關部會溝通。

桃園市長張善政重要政見「可負擔住宅」政策，自治條例今年五月廿九日議會三讀通過後，市府隨即送政院爭取核定，張六月四日還親赴行政院會說明政策重點，建請中央核定。未料行政院六月十五日依地方制度法第卅二條第三項但書規定延長核定期限，也引發中央卡地方質疑聲浪。

藍營質疑，中央在年底選前遲不核定恐是政治考量大於專業，是否擔憂讓張善政得分，影響綠營選情？多名藍營桃園議員仍憂心，中央延長核定期，目前已有建商申請捐建可負擔住宅，若中央遲不核定，恐影響後續執行。

新北市府為鼓勵企業興建「只租不售」的勞工宅，提出都市計畫法新北市施行細則修正草案，將放寬乙種工業區納入供勞工眷屬居住的企業勞工宅。

新北市長參選人藍綠陣營都認為，勞工住宅是可努力的方向。

李四川競選辦公室表示，中央一方面對新北勞工宅政策有所疑慮，另方面又減少地方社宅資源，讓地方政府面臨兩面壓力。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨・夷將表示，蘇巧慧認為新北市府的勞工宅概念「是可以努力的方向」。

張善政 桃園 新北 社宅

延伸閱讀

可負擔宅卡關 桃市府將拜會中央

只租不售…新北想蓋勞工宅 中央有疑慮

冷眼集／居住正義無解方 還不准別人吃藥

防轉售守住公共性 學者籲設勞工宅示範區

相關新聞

根除幽門螺旋桿菌 減少共食、別吃太鹹

為降低胃癌發生率，國健署今年起針對四十五至七十四歲提供終身一次免費幽門螺旋桿菌篩檢，採檢糞便，與大腸癌篩檢方式相同，台灣消化系醫學會名譽理事長林肇堂表示，此篩檢與策略被國際公衛界譽為「一石兩鳥」，取一次糞便能做兩種癌症檢查。

幽門螺旋桿菌除菌後複檢 醫師籲政府補助

台大研究發現，原住民感染幽門螺旋桿菌者用藥除菌率百分之八十五，一成五除菌失敗，仍有罹患胃癌風險。今年公費胃癌篩檢人數應超過百萬，依陽性率二成估計，廿萬人為感染者，其中三萬人恐投藥失敗，醫師建議，國健署編列複檢費用預算，別讓此公費篩檢功虧一簣。

台大與國健署調查報告 300萬人胃癌風險高

胃癌與感染幽門螺旋桿菌息息相關，台大醫院與國健署合作篩檢計畫，完成國內首度大規模幽門螺旋桿菌盛行率調查報告，各縣市共一萬三一八人接受篩檢，陽性人數達一八七四人，陽性率百分之十八點二，胃癌高風險族群超過三百萬人。

健康你我他／熱氣球驚奇旅 備用藥神救援

去年暑假，我和外子為了體驗夢寐以求的熱氣球之旅，前往土耳其展開10天旅行。

暑假疫情升溫 新冠疫苗打了沒？

適逢暑假旅遊旺季，新冠疫情升溫，許多人致電醫療院所詢問新冠疫苗施打事宜，衛福部已宣布全民接種公費新冠疫苗到9月28日，只要出生滿6個月以上且尚未接種本季新冠疫苗的民眾，皆可考慮施打新冠疫苗，以提升自身與群眾保護力。

健康名人堂／四癌死亡率不降反升 防治有缺口

63歲的胡小姐，腹痛與異常出血持續一年，卻未警覺可能是癌症警訊，直到因其他問題就醫，確診第三期子宮內膜癌。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。