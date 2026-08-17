中央社宅跳票 還卡地方可負擔宅、勞工宅

中央社宅政策大轉彎，直接興辦戶數從十三萬大砍為三萬戶，地方政府嘗試多元模式，桃園、新北市政府分別推動可負擔住宅、勞工住宅等新政，桃園自治條例送審至今仍卡關中央，新北施行細則修正草案更遭否決，兩都將持續爭取，桃市府本周更將逐一拜會相關部會溝通。

桃園市長張善政重要政見「可負擔住宅」政策，自治條例今年五月廿九日議會三讀通過後，市府隨即送政院爭取核定，張六月四日還親赴行政院會說明政策重點，建請中央核定。未料行政院六月十五日依地方制度法第卅二條第三項但書規定延長核定期限，也引發中央卡地方質疑聲浪。

藍營質疑，中央在年底選前遲不核定恐是政治考量大於專業，是否擔憂讓張善政得分，影響綠營選情？多名藍營桃園議員仍憂心，中央延長核定期，目前已有建商申請捐建可負擔住宅，若中央遲不核定，恐影響後續執行。

新北市府為鼓勵企業興建「只租不售」的勞工宅，提出都市計畫法新北市施行細則修正草案，將放寬乙種工業區納入供勞工眷屬居住的企業勞工宅。

新北市長參選人藍綠陣營都認為，勞工住宅是可努力的方向。

李四川競選辦公室表示，中央一方面對新北勞工宅政策有所疑慮，另方面又減少地方社宅資源，讓地方政府面臨兩面壓力。

蘇巧慧競選辦公室發言人馬亨亨・夷將表示，蘇巧慧認為新北市府的勞工宅概念「是可以努力的方向」。