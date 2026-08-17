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租補分攤未定案 多縣市未編明年度預算

聯合報／ 記者朱冠諭張裕珍張策洪子凱余采瀅／連線報導

中央住宅政策不斷修正，內政部規畫明年起要求地方分攤租金補貼經費，縣市政府群起跳腳。台中桃園市都函文中央爭取中央全額負擔，也因中央政策尚未定案，許多地方政府都未編列明年度預算。桃園市都發局長江南志更直言沒錢編列預算，中央已承諾及推動中的政策應延續。

財劃法修正後，內政部去年曾要求各縣市分攤今年租金補貼預算一至四成遭反彈後，中央維持全額補助。內政部國土署五月十四日又召集各縣市開會，再提出地方分攤試算表，地方縣市都表示反對，若中央硬要地方分攤費，將請中央業務移回自己辦理。

台北市一一六年度預算已送議會審議，北市都發局說，中央上半年請各地方政府依財力級距支應租金補貼配合款，各地方政府都反對，目前尚未收到中央回函，地方也未編列該預算。

新北市城鄉局表示，北北基桃等鄰近縣市仍主張租金補貼應由中央全額負擔，現階段各縣市也尚未編列分攤預算。城鄉局認為，租金補貼直接關係租屋族權益，政府是一體，不能因中央、地方經費分攤問題影響民眾申請。

台中市都發局表示，有去文中央要求中央全額補足租補預算；因中央還在討論，社宅處指出，明年預算未編列。

桃園市都發局長江南志指出，政策問題出在「錯置補貼」，中央先前放寬申請門檻，導致補貼經費增加，應優先檢討制度，讓租金補貼經費真正花在刀口上，分攤比率可再討論。

預算 租金補貼 內政部 台中 桃園市

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