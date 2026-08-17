根除幽門螺旋桿菌 減少共食、別吃太鹹

為降低胃癌發生率，國健署今年起針對四十五至七十四歲提供終身一次免費幽門螺旋桿菌篩檢，採檢糞便，與大腸癌篩檢方式相同，台灣消化系醫學會名譽理事長林肇堂表示，此篩檢與策略被國際公衛界譽為「一石兩鳥」，取一次糞便能做兩種癌症檢查。

「胃癌與幽門螺旋桿菌感染密切相關」林肇堂說，感染幽門螺旋桿菌後，胃部持續慢性發炎，進而出現癌前病變，最後導致胃癌。若採檢糞便結果為陽性反應，個案進一步轉介至醫院接受胃鏡檢查，研判有無胃癌，若尚無胃癌，就需除菌治療。

為何國人幽門螺旋桿菌感染率偏高？林肇堂表示，卅多年前，他與現任中研院長陳建仁攜手進行幽門螺旋桿菌流行病學研究，當時初步估算國人染菌陽性率達五成，原因在於環境衛生不佳，飲食習慣常為共食、共用餐具等，在孩童很多的大家庭中，只要父母任何一人感染，透過共食、互相餵食，其餘家庭成員均可能被感染。此外，感染原因還包括食物保鮮不足、飲食衛生較差，以及飲食過鹹，多吃醃漬食物、吸菸、過度飲酒等。

隨著衛生環境改善，冰箱普及之後，讓食物保鮮，家人間也較少互相餵食，近幾年來，幽門螺旋桿菌陽性率已明顯下降，但與先進國家相較，仍屬偏高；林肇堂建議，民眾飲食清淡，避免攝取過鹹、醃漬等食物，且減少共飲共食等習慣，另積極接受篩檢，只要去除幽門螺旋桿菌，就能降低胃癌風險。

台灣消化系醫學會常務理事蕭敦仁表示，七至八成感染幽門螺旋桿菌者幾乎沒有症狀，一旦出現空腹時上腹部悶脹或隱隱作痛，飯後腹脹、消化不良，反覆惡心、不明原因口臭、食欲下降、體重減輕，甚至黑色柏油糞便時，即代表胃黏膜嚴重發炎，務必盡速就醫。