幽門螺旋桿菌除菌後複檢 醫師籲政府補助

台大研究發現，原住民感染幽門螺旋桿菌者用藥除菌率百分之八十五，一成五除菌失敗，仍有罹患胃癌風險。今年公費胃癌篩檢人數應超過百萬，依陽性率二成估計，廿萬人為感染者，其中三萬人恐投藥失敗，醫師建議，國健署編列複檢費用預算，別讓此公費篩檢功虧一簣。

台灣消化系醫學會常務理事蕭敦仁指出，多年以來，台大醫院教授吳明賢等團隊於馬祖推動幽門螺旋桿菌根除計畫，於兩年前發表「台北共識」，證實除菌後可降低五成胃癌發生率，更下降二成五死亡率。但抗生素治療後，約一成多患者治療失敗，但政府未編列再次篩檢經費，醫師只能鼓勵民眾於治療一個月後自費篩檢，若確定殺菌失敗，再用二線藥物治療，降低胃癌發生。

台大醫院內科部教授、消化內科主治醫師李宜家表示，針對已接受除菌治療的患者，再次檢驗十分重要，可以了解除菌治療成果，也可避免再次復發，但目前衛福部尚未給付相關檢驗費用，而由病患自費或醫院支出，隨著篩檢人數增加，政府應針對弱勢族群加強篩檢，讓國人遠離胃癌。

高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育表示，胃癌篩檢陽性，其後續治療及再次檢測費用應屬健保署範疇，但今年健保總額未編列此項費用，九月將舉行健保西醫基層一一六年總額成長率協商會議，醫師公會全聯會將爭取幽門桿菌抗原陽性治療後的再次檢測經費，但在健保未編列預算時，國健署應「先」支付相關費用，不要因小失大，現在省小錢，將來花大錢。

王宏育表示，幽門螺旋桿菌陽性個案於抗生素治療後需要複檢，目前必須自費四五○元，儘管費用不高，但門診發現，仍有不少患者不願多花錢。呼籲國健署先編列預算，初估經費約需一億元，即可讓近三萬名治療失敗者順利接受二線治療。