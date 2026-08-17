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台大與國健署調查報告 300萬人胃癌風險高

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
台大醫院研究發現，全國逾三百萬人感染幽門螺旋桿菌，為胃癌高風險族群，為此，國健署於今年起將胃癌列入公費癌篩項目，醫師提醒，符合資格者踴躍接受篩檢，遠離罹癌風險。聯合報系資料照
台大醫院研究發現，全國逾三百萬人感染幽門螺旋桿菌，為胃癌高風險族群，為此，國健署於今年起將胃癌列入公費癌篩項目，醫師提醒，符合資格者踴躍接受篩檢，遠離罹癌風險。聯合報系資料照

胃癌與感染幽門螺旋桿菌息息相關，台大醫院國健署合作篩檢計畫，完成國內首度大規模幽門螺旋桿菌盛行率調查報告，各縣市共一萬三一八人接受篩檢，陽性人數達一八七四人，陽性率百分之十八點二，胃癌高風險族群超過三百萬人。

該研究名稱為「幽門螺旋桿菌篩檢與根除：台灣實證經驗與全球胃癌預防展望」，國健署與台大研究團隊於二○二四年先於九個縣市試辦篩檢，目標族群為五十至七十四歲，二○二五年擴大至十七個縣市，並將檢查年齡下修至四十五歲。

研究發現，新北市、台中市、台南市等縣市居民最是踴躍參與幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，新北市一四五六人最多（陽性率為百分之廿一點四），其次是台中市一三五○人（陽性率百分之廿二點七）、台南市一○三七人（陽性率百分之十七點三）。

分析感染者年齡者，廿至四十四歲帶菌率低，但初步估計也有一百萬人感染幽門螺旋桿菌；四十五至七十四歲族群約九百萬，為幽門螺旋桿菌感染高風險族群，其中兩百萬人帶菌，保守估計逾三百萬人感染幽門螺旋桿菌，成為胃癌候選人。

二○一八至二○二五年原住民族鄉幽門螺旋桿菌篩檢計畫顯示，原住民族群篩檢陽性率遠高於一般民眾，二○二○年近六成，去年則下降至百分之四十八點九，首次跌破五成，但仍遠高於國人整體平均值。

該計畫負責人為台大醫院內科部教授、消化內科主治醫師李宜家，他表示，幽門螺旋桿菌感染機率與衛生、經濟等生活條件及飲食習慣有關，原住民大都住於偏鄉地區，感染人數較多，以致胃癌發生率也較高，因此，胃癌常被喻為「弱勢病」；至於大腸癌，患者多半嗜吃加工食品、精緻食物，好發於都會區，被稱為「富人病」。

如何避免感染？李宜家提醒，首先改善家人間的衛生習慣，避免經口餵食，長輩千萬不要將食物嚼爛，再餵給小朋友吃。家庭成員感染幽門螺旋桿菌，務必盡速接受投藥治療，以防交叉感染。

癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，第一期胃癌五年存活率為百分之八十三，第四期則驟降至百分之七點二，若能及早發現、治療，即可大幅提升治療成效與存活機率。此外，政府應積極強化原鄉及原住民族群對於胃癌的衛教認知，提供篩檢的可近性，以及後續照護，讓高風險族群「篩得到、看得到、治得到」。

胃癌 篩檢 風險 台大醫院 國健署

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