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政見跳票…在野批居住甩鍋 綠憂衝擊選情

聯合報／ 記者林銘翰鄭媁劉懿萱黃婉婷／台北報導

針對中央政府社會住宅政策轉彎，租屋補助戶數擬從明年逐年調降，在野黨立委質疑，賴政府居住正義政見大跳票，「這不是居住正義，是言而無信的居住甩鍋」，從興建社宅、租屋補助到包租代管，三大政策工具全部出包，請問賴清德總統如何對得起年輕朋友？綠營立委則憂心難以面對選民質疑，恐引發選情連鎖效應。

「賴政府的居住正義，看起來是承諾會膨脹，補助會縮水，責任會甩鍋。」國民黨立委林沛祥質疑，政府不是想辦法讓年輕人住得更安心，反而規畫把超過九十萬戶的租金補貼一路降到五十萬戶；另一方面，大幅增加包租代管預算，「政策可以調整，但是請先告訴大家，少掉的四十多萬戶，誰來接住？」

林沛祥批評，中央政府一邊縮減租補，一邊又要地方政府分攤經費，把帳單寄給地方政府；賴政府當初喊出「百萬戶租屋家庭支持」，現在卻變成「中央出政策、地方出鈔票、租屋族自己看著辦」。

國民黨立委王鴻薇質疑，這幾年政府財政狀況良好，為何租屋補貼的經費下降，卻不是用於代替直接興建社宅？何況國內包租代管大型業者兆基屋管近期爆發財務危機，凸顯包租代管廠商可能良莠不齊的困境。政府以為丟給民間業者就省事，一旦再發生類似事件，未來要解決問題將更困難。

民眾黨立院黨團總召陳清龍表示，為改善年輕朋友的居住環境，興建社宅、租屋補助、包租代管本應三管齊下，結果是「三個政策工具全部出包，賴總統要如何對得起年輕朋友？」

民進黨人士也憂心，居住政策轉彎不能等閒視之，不僅讓第一線的選將難以面對選民質疑，恐引發選情連鎖效應，後果是全黨共同承擔。

該人士直言，這股反彈聲浪不僅來自黨內立委、議員，連備戰縣市長的選將都私下吐苦水，指政策轉彎無異於在青年選票上公開擺爛，不僅讓第一線的選將難以面對選民的質疑，一旦引發選情連鎖效應，後果是全黨共同承擔。

有民進黨立委直言反對減少租補戶數，認為社宅尚未達到目標戶數，租補沒有理由縮減；若送立法院審議會站出來反對到底。

租屋 居住正義 社會住宅 林沛祥

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