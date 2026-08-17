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新聞眼／政策亂套 居住正義還是民進黨招牌嗎

聯合報／ 本報記者劉懿萱
中央社宅政策轉彎，據行政院最新規畫草案，租金補貼金額從明年起逐年調降，包租代管反而漸成百萬戶租屋家庭支持計畫主力。記者許正宏／攝影
中央社宅政策轉彎，據行政院最新規畫草案，租金補貼金額從明年起逐年調降，包租代管反而漸成百萬戶租屋家庭支持計畫主力。記者許正宏／攝影

民團掌握中央社宅政策最新草案，租屋補助擬從明年起調降，反而大增包租代管。賴政府急於擴張包租代管、調降租補戶數，前者因國內包租代管龍頭爆發爭議，後者則因政策規畫不佳，施行後問題百出，中央大砍租補戶數；但包租代管、租金補貼都屬於現金給付，本質與社宅不同，賴政府下修興建社宅戶數，租金補貼與包租代管又頻出問題，搞成三不像，居住正義何在？

居住正義是民進黨視為吸引年輕選票利器，前總統蔡英文先提出廿萬戶社宅目標，十二萬戶採直接興建，另八萬戶試圖透過空屋移轉社宅完成，但空屋移轉社宅困難，因此轉成包租代管，由政府先承租民間房屋，再轉租給民眾；賴政府也延續此政策，擴大成百萬租屋支持計畫。

不料，先是兆基屋管關係企業爆發 了公司債兌付爭議，外溢至六千多戶包租代管戶被中止服務，國家住都中心雖然快速啟動轉銜，由其他包租業者接手，但外界也質疑是否調整單一業者承作比率，防止一家業者獨占市場。

隨後，民團公布行政院七月出爐的「百萬戶租屋家庭支持計畫（民國一一四至一二一年）草案」，賴政府原承諾興建十三萬戶社宅下修至三萬戶，內政部解釋是多元興建，社宅總目標十三萬戶不變；如今，外界進一步發現，連租屋補助也擬從明年起調降，八年後剩五十萬戶，現行有九十一點一萬戶租補，相當於大砍四十一點九萬戶。

中央在二○二二年中推出「三百億擴大租金補貼方案」，大幅放寬資格，補貼戶數大幅增至五十萬戶，拉抬九合一選情。賴清德上任後，喊出百萬戶租屋家庭支持計畫，內政部再擴大租補規模，卻碰上財劃法修正，國土署去年要求地方負擔部分租補經費遭反彈，五月再度召集地方分擔租補又遭拒。

如今新草案七月出爐，大砍四十一點九萬戶租補，官員稱是為了「精準補貼」，但不免令人質疑，是因地方不願分擔經費，乾脆自砍租補費用。賴政府當初追求政績遭到反噬，社宅政策全亂了套，居住正義還是民進黨招牌嗎？

居住正義 民進黨 包租代管 租金補貼 社宅

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