他每月飛台治療 5劑已有改善

六十六歲陳先生是香港人，在日企工作的他為日本通，幾年前退休後，常與妻子至東京、京都自助行，但前年起變得迷糊，連向來熟悉的電車、地鐵都覺陌生，一出站就迷路。再者，對於原本感興趣的事物，也提不起勁，遠赴台灣就醫，接受針劑新藥治療。

陳先生表示，在香港看診時，確診為輕度失智，詢問針劑費用，一個療程得花上三百多萬台幣。妻子上網查詢，台灣藥物費用低了許多，只需一半。為此，今年三月至亞東醫院接受評估，磁振造影（ＭＲＩ）結果符合用藥資格，之後每月飛來台北一次，迄今已施打五劑。

陳先生與妻子結婚四十多年，對另一半的不對勁，了然於胸，夫婿確診失智後，她積極查詢資料，發現新藥可延緩認知功能惡化。近半年來，陪先生飛至台北接受治療，看著先生狀況愈來愈好，一切都值得。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興表示，正常腦部「類澱粉蛋白正子造影數值」為十一以下，陳先生檢查結果為三十八，屬輕度失智，經過幾次新藥注射，影片顯示類澱粉蛋白沉澱狀況獲得改善，愈來愈少，在完成第六次注射後，有機會回到正常值。

甄瑞興指出，在觀察三十多名接受新藥治療的失智患者行為，結果發現，施打藥物後，個性變得活躍，願意主動去做，心情較為愉悅。一名家屬反映，八十多歲母親完成療程後，明顯改善，以前不愛出門，經常抱怨，現在會主動約家人逛夜市，思考正面許多。

中部一位八十歲王奶奶用藥後，類澱粉蛋白沉澱下降更為明顯，更讓家屬有感的是，奶奶重複問話次數減少，原本連電鍋、手機如何操作都會突然忘記，現在每天一早就用ＬＩＮＥ傳早安圖，與家人互動。

中國醫藥大學附設醫院失智醫療中心副主任盧韻如說，新藥無法治癒失智症，影像數值下降不代表記憶力可恢復到罹病前，治療價值在於盡可能保留認知功能，擁有不錯的生活自主能力，好好地與家人相處。