雙和醫院30人接受失智新藥治療中 醫揭早期介入關鍵

阿茲海默症治療進入新時代，能清除腦中類澱粉蛋白的新型單株抗體藥物陸續在台上市。雙和醫院失智症中心主任黃立楷表示，目前院內約有30名患者持續接受治療，年齡最輕約60歲、最高則超過80歲。

據統計，全台接受兩種新型抗類澱粉蛋白藥物治療者合計已接近500人。不過，新藥最大的意義並非「治癒失智」，而是把治療戰線大幅往前拉，「等到會迷路才就醫，以現在的治療觀念來看，其實已經不算早期。」

黃立楷指出，兩種抗類澱粉蛋白單株抗體藥物可用於特定早期阿茲海默症患者，藉由清除腦中異常堆積的類澱粉蛋白，延緩認知功能惡化。但並非所有失智症患者都適用，治療前須確認疾病類型、類澱粉蛋白病理及相關風險，治療期間也須透過核磁共振等方式監測安全性。

黃立楷分享，一名患者早在113年就確診，當時台灣尚無藥可用，家屬為把握治療機會，甚至每二周飛往海外接受治療，不僅耗費金錢，也承受舟車勞頓。台灣新藥上市後，患者轉回國內持續治療，完成約一年半療程後，類澱粉蛋白影像已轉為陰性，認知測驗分數不僅沒有明顯退步，甚至略有進步，讓家屬認為一路堅持治療相當值得。

另一名患者的故事更特殊。她原本只是陪伴罹患失智症的先生接受檢查，為鼓勵先生配合，自己也一起受檢。沒想到先生罹患的並非適用新藥的阿茲海默症類型，反而是她自己被發現類澱粉蛋白呈陽性。

黃立楷說，這名患者當時認知功能測驗幾乎接近滿分，日常生活、談論投資等複雜事務都沒有明顯問題，外表看來與一般人無異，卻已出現阿茲海默症相關病理變化。她選擇在極早期接受治療，約半年後類澱粉蛋白降至可考慮停止治療的程度，認知功能至今也維持良好。

「早期阿茲海默症，可能看起來完全正常。」黃立楷指出，有些患者甚至仍是企業主管或高功能工作者，如果沒有進一步接受生物標記檢查，很容易被當成正常老化。這也凸顯失智症治療觀念正在改變，從過去「症狀嚴重才治療」，逐漸走向「病理已出現、功能尚未明顯下降時就介入」。

不過，新藥要真正普及仍有兩道門檻。第一是確診前可能需要類澱粉蛋白正子攝影（PET）或腦脊髓液等檢查，本身就有費用與接受度問題。第二則是藥費，目前療程可能需花費約150萬至180萬元，加上治療仍有類澱粉蛋白相關影像異常（ARIA）等風險，因此並非「有藥就打」，必須由醫師與患者共同評估。

黃立楷觀察，新藥上市後主動諮詢人數確實增加，但速度並沒有想像中快。許多民眾出現記憶力下降時，仍停留在「究竟是老化還是失智」的疑問，加上一般門診時間有限，要完整解釋檢查、費用、治療效益及風險並不容易，雙和醫院提供相關諮詢服務，協助患者了解是否適合進一步檢查及治療。

黃立楷強調，失智症的「早期發現」已不是等到患者走失、認不得家人，才趕快就醫檢查。而是當家人或自己開始察覺「好像跟以前不太一樣」，就應考慮接受評估。新藥並不能讓已受損的腦細胞恢復正常，但讓部分早期阿茲海默症患者多了一項延緩惡化的選擇。