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失智新藥打半年「腦中類澱粉蛋白少逾8成」 80歲嬤能用LINE正常聊天

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
個案在施打失智新藥後，腦內類澱粉蛋白沉積大幅下降。圖／中國醫藥大學附設醫院提供
個案在施打失智新藥後，腦內類澱粉蛋白沉積大幅下降。圖／中國醫藥大學附設醫院提供

阿茲海默氏症過去藥物多以改善認知症狀為主，隨著抗類澱粉蛋白單株抗體問世，治療機制透過清除腦內異常累積的類澱粉蛋白，延緩疾病進展。中國醫藥大學附設醫院失智醫療中心副主任盧韻如分享，一名80歲婦人接受新藥治療半年後，腦內類澱粉蛋白沉積指標由104.2降至19.8，降幅逾8成，家屬發現重複問話、頻繁找東西等情況改善，逐漸找回原有生活。

盧韻如表示，新藥上市後，民眾對失智症的病識感明顯提升，中國醫藥大學附設醫院統計，114年8月至今年6月底，新診斷失智症患者達973人，但這並非接受新藥治療人數，目前院內實際接受新藥治療者約15人。

「以前常是已經出現走失、幻聽幻覺，家人才帶來就醫。後來變成記憶不好及來就診，甚至還沒有明顯症狀，就有人擔心自己是不是罹患阿茲海默氏症而主動檢查。」盧韻如說，台灣進入超高齡社會，加上新藥受到關注，讓民眾更願意提早面對失智風險。

一名80歲王奶奶就是典型案例，原本經常找不到東西、反覆詢問相同問題。最令家人困擾的是，她常將存摺、印章藏起來，卻懷疑遭家人偷走，甚至頻繁跑銀行補辦存摺。直到銀行人員提醒家屬，才被帶到失智醫療中心接受評估。

王奶奶進行神經心理測驗、核磁共振（MRI）、APOE基因檢測及類澱粉蛋白正子攝影（Amyloid PET）等檢查，確認為早期阿茲海默氏症。經醫療團隊評估，與家人溝通二周後，決定接受抗類澱粉蛋白單株抗體Donanemab治療。

治療半年，王奶奶的類澱粉蛋白正子造影數值由104.2降至19.8，腦內類澱粉蛋白沉積下降超過8成。更讓家屬有感的是，她重複問話減少，生活安排變得更有條理，與家人互動也自然許多。原本連電鍋、手機如何操作都會突然忘記，如今甚至又能使用LINE與家人互動。

盧韻如提醒，這並不代表新藥可以「治癒失智症」，也不能單憑影像數值下降，就認定記憶力一定恢復。新藥真正的治療價值，在於延緩疾病進展，盡可能保留患者的認知功能、生活自主能力及與家人相處的時間。

失智 LINE 阿茲海默

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