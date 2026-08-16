感染了可能完全沒感覺…7至8成幽門桿菌無症狀 這些警訊恐已傷胃

胃癌與幽門螺旋桿菌感染密切相關。台灣消化系醫學會名譽理事長林肇堂表示，感染幽門螺旋桿菌會造成胃持續慢性發炎，進而出現癌前病變，最後導致胃癌。然而，染菌原因與食物保鮮、飲食衛生，甚至是飲食過鹹，多吃醃漬食物、吸菸、過度飲酒等有關，建議應避免攝取過鹹、醃漬等食物，且減少共飲共食等習慣，同時需積極篩檢，以去除幽門螺旋桿菌及降低胃癌發生機會。

林肇堂表示，卅多年前，他與現任中研院長陳建仁曾進行幽門螺旋桿菌流行病學研究，當時國人染菌陽性率高達五成，原因是環境衛生不佳，飲食習慣又是共食、共用餐具等，特別是孩童很多的大家庭，只要父母任何一人感染，透過共食、互相餵食，全家都有可能遭到感染。

隨著衛生環境改善，冰箱發明後增加食物保鮮，家人間也不在互相餵食後，目前幽門螺旋桿菌陽性率已逐漸降低。至於，原住民族陽性率高，主因是飲食衛生環就不佳，且很少篩檢所致。

因此，為消除幽門螺旋桿菌，降低胃癌發生，國健署今年推動胃癌篩檢。林肇堂說，此篩檢與大腸癌篩檢方式相同，同為採檢糞便，大腸癌為檢測糞便潛血，同時檢測糞便有沒有幽門螺旋桿菌抗原，若確實遭到感染，就會進一步以胃鏡檢查，研判有無胃癌，若尚無胃癌就需進行除菌治療。此策略被國際認為是「一石兩鳥」，只要取一次糞便能做兩次癌症檢查。

台灣消化系醫學會常務理事蕭敦仁說，經研究發現，幽門螺旋桿菌是胃癌最重要的致病因素，但約7至8成感染幽門螺旋桿菌者完全沒有症狀。往往當胃黏膜發炎反應嚴重時，才會出現明顯症狀。

一旦出現空腹時上腹部悶脹或隱隱作痛，飯後腹脹、消化不良，反覆噁心、不明原因的口臭、食慾下降、體重減輕，甚至出現黑色柏油便，需立即就醫。蕭敦仁提醒，若要遠離幽門螺旋桿菌，建議避免攝取過鹹、醃漬等食物，多吃蔬果，減少共飲共食等習慣。

蕭敦仁指出，目前大腸癌患者愈來愈多，致病原因與精緻食物有關，號稱是「富人病」；胃癌則是食物保存不當等因素，又稱「窮人病」、「弱勢病」，但幽門螺旋桿菌感染在台灣已愈來愈少，都會區陽性率約2成，偏鄉地區約2成5，盼國健署篩檢計畫能降低胃癌發生率，將胃癌排除國人十大癌症之外。