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胃癌公費篩檢今年估破百萬人 醫示警：幽門桿菌「除菌後複檢」不能少

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，目前約15%感染幽門螺旋桿菌患者，經治療後未能除菌成功，仍具胃癌風險，呼籲國健署編列預算，針對所有接受幽門螺旋桿菌除菌治療者，於一個月後給付複檢費用，降低國人罹患胃癌機會。聯合報系資料照
高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，目前約15%感染幽門螺旋桿菌患者，經治療後未能除菌成功，仍具胃癌風險，呼籲國健署編列預算，針對所有接受幽門螺旋桿菌除菌治療者，於一個月後給付複檢費用，降低國人罹患胃癌機會。聯合報系資料照

台大醫院與衛福部國健署最新研究發現，國內原住民族鄉幽門螺旋桿菌除菌率已高達85%，顯示控制感染有成。但高雄縣醫師公會榮譽理事長王宏育說，該研究如此指出，仍有約15%患者未除菌成功，具罹患胃癌風險，今年胃癌公費篩檢估計破百萬人，呼籲國健署應編列預算，針對所有接受幽門螺旋桿菌除菌治療者，於一個月後給付複檢費用，找出未成功除菌的病人接受第二線治療，以有助防範胃癌，甚至是根除胃癌。

王宏育說，今年是胃癌公費篩檢第一年，醫師公會全聯會鼓吹各基層診所配合篩檢，該診所6月適逢感冒淡季，全力協助幽門螺旋桿菌抗原篩檢，共完成100人胃癌篩檢，共有21人幽門螺旋桿菌抗原呈現陽性，服藥治療時約7成表示沒有問題；兩成感到不太舒服，但尚可忍耐。

今年預估胃癌篩檢人數有望突破100萬，依陽性率約20%估計，約20萬多人感染幽門螺旋桿菌，為找出治療失敗病人，王宏育疾呼，病人治療後需要複檢，一次費用450元，國健署應編列預算，初估經費約需一億元，即可以檢驗出約二、三萬名治療失敗者，給予二線治療。

王宏育說，胃癌篩檢陽性後，雖然治療及再次檢測費用屬健保署範疇，但今年健保總額未編列費用，9月將舉行健保西醫基層明年總額成長率協商會議，醫師公會全聯會將爭取幽門桿菌抗原陽性治療後的再次檢測經費，但健保未編列預算前，國健署應「先」支付費用，不要因小失大，「現在省小錢，將來花大錢」。

台大醫院內科部教授、消化內科主治醫師李宜家說，針對已接受除菌治療患者，再次檢驗十分重要，可了解除菌治療成果，也可避免再次復發，但目前衛福部尚未給付檢驗費用，須由病人自費或醫院支出，隨著篩檢人數增加，政府應針對弱勢族群加強篩檢，讓國人遠離胃癌。

台灣消化系醫學會常務理事蕭敦仁說，台大醫院教授吳明賢、李宜家長年在馬祖進行幽門螺旋桿菌根除計畫，2年前發表「台北共識」指出，除菌後可降低50%胃癌發生率，更下降25%死亡率，但經抗生素治療，約一成左右患者治療失敗，目前政府未編列再次篩檢經費，但在門診他都會鼓勵民眾治療一個月後自費篩檢，若殺菌失敗，再用二線藥物治療，如此才能真正降低胃癌發生。

胃癌 篩檢 公費

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