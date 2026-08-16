幽門螺旋桿菌致胃癌風險高6倍 台大研究揭：全台300萬人染「弱勢病」

衛福部2025年國人十大死因統計，癌症連續44年排名第一，在國人十大癌症中，胃癌排名第8，死亡人數2225人。胃癌與幽門螺旋桿菌感染密切相關，感染者相較未感染者，胃癌好發風險高達6倍。台大醫院最新研究指出，過去2年全國各縣市幽門螺旋桿菌篩檢陽性率約近2成，原住民族群約5成。國健署為降低胃癌發生，今年起針對45至74歲提供終身一次免費幽門螺旋桿菌篩檢，呼籲國人應踴躍篩檢，降低胃癌機會。

此研究「幽門螺旋桿菌篩檢與根除：台灣實證經驗與全球胃癌預防展望」，由台大醫院內科部教授、消化內科主治醫師李宜家與國健署共同進行，針對2024年至2025年幽門螺旋桿菌篩檢試辦計畫，完成首度調查統計，並刊登於最新一期的「台灣醫學」期刊。

此試辦計畫採循序漸進模式，2024年先於9個縣市試辦，目標族群為50至74歲，2025年則進一步擴大至17個縣市，並將檢查年齡下修至45歲，與大腸癌糞便潛血篩檢政策接軌。原住民族鄉仍保留20至44歲的篩檢條件。

研究統計，過去兩年各縣市民眾積極參與幽門螺旋桿菌糞便抗原檢測，以新北市1456人最多，其次是台中市1350人、台南市1037人，陽性率分比為21.4%、22.7%、17.3%。經統計，全國各縣市篩檢總計10318人，陽性人數1874人，陽性率18.2%。

另，依2018至2025年原住民族鄉幽門螺旋桿菌篩檢計畫顯示，原住民族篩檢陽性率於2020年最高為接近6成，達59.8%，去年下降至48.9%，首次跌破5成，但仍高於國人整體平均值。然而，近3年原住民鄉除菌率已高達85%以上。

李宜家說， 由於目前20至44歲帶菌率低，以20至44歲約700萬人估計，感染者約100萬人，加上45至74歲國人約900萬，感染者約200萬人，目前全國總計幽門螺旋桿菌感染者約300萬人。

李宜家指出，感染幽門螺旋桿菌相較沒有感染者，未來胃癌好發風險高達6倍，且8成胃癌患者為感染幽門螺旋桿菌所致。幽門螺旋桿菌感染與衛生、經濟等生活條件及習慣有關，原住民族鄉等偏鄉地區，感染人數較多，胃癌發生率也較高可說是「弱勢病」，與大腸癌為多吃加工食品、精緻食物等，常發生在都會區的「富人病」有所不同。

幽門螺旋桿菌感染高峰期為0至20歲族群，若要避免感染，李宜家說，應先改善家人間的衛生習慣，避免經口餵食，一旦發現家人遭到感染須盡速治療，以防交叉感染。而幽門螺旋桿菌篩檢陽性者中約三成都有胃潰瘍等問題，也為胃癌好發高風險族群，需多加注意。

李宜家說，依統計顯示，45至74歲民眾為幽門螺旋桿菌感染高風險族群，約每5人就有1人，期盼透過大規模篩檢降低胃癌發生，且統計也可得知幽門螺旋桿菌感染熱區，從縣市到鄉鎮加強篩檢，減少偏鄉居民健康不平等。

今年國健署胃癌篩檢正式上路，李宜家指出，過去兩年試辦計畫主要是觀察民眾參與度、接受度，建構篩檢資訊系統、監控篩檢品質，因應未來篩檢人數上升，今年有可能達到百萬人，以有效追蹤各縣市陽性率變化、轉介治療及除菌成果等。

癌症希望基金會副執行長嚴必文說，胃癌5年存活率第一期為83%，第四期驟降至7.2%，凸顯胃癌若能及早發現、治療，就能大幅提升治療成效與存活機會。政府推動胃癌篩檢政策，有助降低胃癌風險，更是將癌症防治從治療推進到預防的重要里程碑。

值得關注的是，原住民族群幽門螺旋桿菌陽性率較高，顯示不同族群存在胃癌防治的健康落差。嚴必文說，胃癌篩檢全面推動之際，應強化原鄉及原住民族群的衛教認知、篩檢可近性與後續照護。讓真正有需要的民眾「篩得到、看得到、治得到」。同時，對於篩檢陽性者，也應確保後續除菌治療及追蹤不中斷，讓胃癌防治真正做到「全民篩檢、重點加強」，進一步落實健康平權。