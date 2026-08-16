80多歲失智嬤治療後主動逛夜市 醫：新藥能延緩惡化但記憶難逆轉

國內失智患者約有近40萬人，其中多數為阿茲海默氏症患者，為清除早期病人大腦中的澱粉蛋白沉積，減緩失智惡化速度，去年共有兩款新藥上市，如今藥物上市一年多，醫師、病患家屬都感受明顯的不同。成大醫院失智症中心主任白明奇說，他從事失智的診斷、治療及照護已有20、30年，從來沒有像現在如此充滿希望，且新藥問世後，也誘發臨床使用生物標記診斷技術，如今失智症已進入精準診斷，以利病人及早治療，更是阿茲海默氏症精準診斷新紀元。

白明奇說，成大目前收治89名阿茲海默氏症病人，女性占7成、男性2成，平均年齡71歲，教育程度平均為高中畢業。失智新藥可清除病人大腦類澱粉蛋白沉積，同時也可降低其他大腦內毒蛋白，如巴金森或路易斯體失智症的α-突觸核蛋白、額葉內濤蛋白等互相合作機會。他長年從事失智診斷、治療及照護，從來沒有像現在如此充滿希望。

失智新藥上市，同時也誘發臨床使用生物標記診斷技術。白明奇說，如正子攝影了解大腦類澱粉蛋白沉積，這是以前辦不到的，如今失智症已進入精準診斷，若能及早治療，讓失智病人停在早期階段，將來就有機會接受更好、更安全治療，這是阿茲海默氏症精準診斷新紀元。

家屬蘇小姐發現，身為護理師的姊姊開始反覆購物、冰箱囤積未食用的便當，甚至失去前往親戚家的認路能力。在尋求診治並接受藥物治療後，蘇小姐同時為姊姊安排了失智據點與高齡課程。在「醫療與社交」雙重介入下，姊姊狀態明顯好轉，不再迷路，也讓家屬暫時解除了必須全天候照護的緊繃警報。

亞東醫院神經醫學部失智中心主任甄瑞興說，失智新藥為免疫療法，用途為去除大腦內澱粉蛋白沉積，如同清除大腦的雜質、垃圾、毒素，有如清道夫的角色，以達到延緩失智的效果，但對於已退化的記憶力則無法恢復，如同木頭地板積水了，藥物的作用是將積水清除，不讓地板繼續腐爛，但對於已經腐爛的地板族無法修復。因此，藥物治療是愈早愈好，改善失智引起的情緒及思考，避免惡化。

亞東醫院去年六月開始替阿茲海默氏症病人施打新藥後，至今已施打35人，包括男性13人、女性22人，女性多於男性，符合失智症女多於男的性別比，年齡介於51至90歲，病人為失智症初期，屬於輕度認知障礙，目前已有3位病人施打藥物後，大腦內澱粉蛋白沉積清除已達正常值而停藥。

甄瑞興指出，臨床上，接受治療病人常為記憶力、情緒等不佳，或是做事慵懶、提不起勁，如一名早期失智症的80多歲女性接受治療後，女兒明顯感覺媽媽的變化，「現在媽媽很主動跟我們去逛夜市，思考比較正面，不像以前常抱怨那裡不舒服，不想外出等」，真的與以前有差別。甄瑞興說，雖然病人還是會常忘東忘西，但整體治療效果佳，經施打藥物一年後，目前已經停藥。

甄瑞興說，病人施打藥物後，行為變得比較活躍、做事情願意主動去做，心情也較愉悅、快樂，雖然短期記憶仍無法恢復，而相關研究指出，記憶問題與大腦內另一毒素「濤蛋白」有關，期盼3、5年內有另一個新藥問市能加以治療。因此，現在若不加以治療延緩惡化，一旦病情走向中度就沒有再進一步治療的機會了，目前平時可以用便利貼將待辦事項寫下來，再一步步完成等增加記憶小秘方，解決記憶力不佳的問題，讓病人可以獨立生活。

為降低阿茲海默氏症病人持續惡化，白明奇建議，政府應針對帶有APOE4特殊基因，且已出現失智症狀、符合失智好發年齡的高風險族群，在醫師診斷下提供抽血篩檢補助，在兼顧公平性下積極篩檢，利用血液檢測「濤蛋白」數值，當超過標準值時，同時也顯示大腦類澱粉沉積已有一定的數量，再安排正子攝影了解沉積情形用藥治療。

以成大醫院經驗，「濤蛋白」數值超過標準值時，約93%病人的類澱粉沉積也超過標準。白明奇說，身為醫生明明知道病人大腦有毒蛋白， 並知道會持續惡化，難道不去治療、不採取行動，而眼睜睜的看病人惡化，如今已有新藥可以降低大腦傷害，鼓勵病人多加利用，但目前為自費治療，期望有更多人用藥，或許未來新一代藥物能降低費用，讓更多病人受惠。