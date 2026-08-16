徐乃麟68歲健檢「逆齡」成話題 接任保健品牌首席代言人

知名主持人徐乃麟最近跨足保健領域，擔任保健品牌代言人。近日被目擊現身醫院大腸直腸科，加上今年過年期間才剛花費20萬元接受靜脈曲張手術，健康狀況一度引發外界與粉絲關注。

面對外界揣測，徐乃麟不僅沒有避談，反而大方公開最新健檢結果，令人意外的是，將於下個月迎來68歲生日的他，身體年齡經評估竟落在35至40歲，健康數據亮眼，讓醫師也相當驚訝。

正因為長期重視健康管理，徐乃麟近期跨足保健領域，擔任金禾康健康科技旗下「威瑪舒培兆泌體系列」健康大使，並出任旗艦產品「威瑪舒培循利寧芯泌體」首席代言人，從自身健康管理經驗出發，分享熟齡族群對日常保養與健康維持的重視。

徐乃麟表示，日前前往大腸直腸科主要是進行例行健康追蹤，並非健康亮紅燈。他坦言，藝人工作經常面臨作息不固定、生活節奏不規律等情況，因此更需要重視日常保養、營養補充及定期健康檢查，掌握身體狀況。

此次首度公開健檢報告，徐乃麟各項健康指標表現良好，尤其針對熟齡族群關注的代謝及三高等問題，經評估均維持在35至40歲壯年階段的狀態，與實際年齡形成強烈反差。

「很多人以為我去看大腸直腸科是怎麼了，結果我的身體比很多年輕人還要好！」徐乃麟笑說，身體是最誠實的，如何對待它，就會獲得相應的回報；只要平時打好健康基礎，沒有啤酒肚、沒有三高困擾，即使年齡增長，依然可以維持良好狀態。

金禾康表示，「威瑪舒培兆泌體系列」產品研發由國立台灣大學生化科技學系教授兼系主任李昆達主導，威瑪舒培大廠監製。系列核心在於以植物源兆泌體(pEVs)作為訊號傳遞技術，與傳統保健食品偏重營養補充的做法不同，訴求精準保健與日常健康維持。

此外，許多民眾嘗試補充保健成分做日常保養，但傳統營養素易受人體酸鹼環境與酵素破壞，實際吸收利用率受限。

李昆達教授科研團隊指出，為解決此「看得見卻吸收不到」的瓶頸，團隊研發出「植物源兆泌體(pEVs)」技術，利用奈米囊泡如同「天然防護衣」完整包覆活性成分，並附上標靶標籤，能順利穿透細胞屏障。

這項研究成果已正式榮登國際生物科技權威期刊《AMB》，實驗證實兆泌體R能有效對抗引發血管硬化的PCSK9關鍵蛋白，並在18周實驗中顯著縮小血管斑塊體積以及經分析儀器驗證，具上兆顆奈米囊泡，大幅提升生物利用率以及穩定性。

從醫院例行追蹤到健檢報告曝光，再到擔任保健品牌旗艦產品代言人，徐乃麟此次以自身健康狀態成為話題焦點，也讓「熟齡健康管理」再度受到關注。