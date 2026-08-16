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台鐵再傳延誤！2列車先後於龜山=大里間疑撞鐵片 晚點約30分鐘

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵282次普悠瑪號、4211次區間車於大溪隧道內疑似撞到石頭，導致列車延誤。圖／截自臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」
台鐵282次普悠瑪號、4211次區間車於大溪隧道內疑似撞到石頭，導致列車延誤。圖／截自臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」

台鐵今晚再傳有列車延誤。根據臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」指出，282次普悠瑪號於大溪隧道內疑似撞到石頭，下車後發現第3、4車下有殘留鐵片，目前故障已排除於晚間7時7分繼續開車，晚點30分鐘；此外，4211次區間車也有在同地點反映撞擊異物。

對此，台鐵公司說明，今晚6時39分，本公司接獲通報龜山=大里間東、西線（K46+200~300處）因受外物入侵軌道，致行經該路段的4211次區間車及282次普悠瑪號於現場臨時停車查看，經清查確認後，於晚間7時7分282次及4211次開車，恢復雙線正常行車。

台鐵公司表示，為確保行車安全，即時起該區間慢行以每小時25公里行車，並已指派工務單位及通知鐵路警察前往察看，晚間7時32分現場已淨空慢行解除，造成旅客不便，深致歉忱。

台鐵282次普悠瑪號、4211次區間車於大溪隧道內疑似撞到石頭，導致列車延誤。圖／截自臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」
台鐵282次普悠瑪號、4211次區間車於大溪隧道內疑似撞到石頭，導致列車延誤。圖／截自臉書粉專「三鐵情報社：事故通報與鐵道事件分享」

台鐵 普悠瑪號 鐵道

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