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健康你我他／熱氣球驚奇旅 備用藥神救援

聯合報／ 文／蔡婷然（金門烈嶼）
土耳其之旅如願搭上熱氣球觀賞日出。圖／蔡婷然提供
土耳其之旅如願搭上熱氣球觀賞日出。圖／蔡婷然提供

去年暑假，我和外子為了體驗夢寐以求的熱氣球之旅，前往土耳其展開10天旅行。

土耳其夏季酷熱，必備涼感衣、遮陽帽或陽傘及墨鏡抵抗紫外線，領隊分享吃西瓜加點鹽，可提升甜度、補充電解質和促進食欲。旅程一開始，大家都沉浸在異國風情的新鮮感中，未料，一位女團員中暑，幸好領隊擅長刮痧，不一會兒，她的症狀獲得舒緩，傍晚還能跟我們一起報名搭乘刺激的吉普車，開往深山探訪奇山異景之美。

我們雖如願搭上熱氣球觀賞日出，但旅途中，團員卻接二連三出現腹瀉、嘔吐等症狀，外子也意外中獎。每次遊覽車一停，他便急忙找尋廁所，推測可能是高溫環境下食用生菜或飲食不潔所致。幸好出國前，我到診所準備了旅行備用藥，正好派上用場，讓外子及時服用止瀉藥，也分享給有需要的團員，對症下藥，減輕身體不適症狀。

土耳其之旅讓外子蒙上陰影，卻讓我深刻體會到，出國旅行身處異國，語言不通、就醫不便，準備齊全的旅行備用藥，不僅能在身體出現狀況時爭取黃金緩解時間，更能適時協助同行的家人與朋友，是備而不用的好夥伴。

熱氣球 土耳其 西瓜

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