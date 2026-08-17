暑假疫情升溫 新冠疫苗打了沒？

適逢暑假旅遊旺季，新冠疫情升溫，許多人致電醫療院所詢問新冠疫苗施打事宜，衛福部已宣布全民接種公費新冠疫苗到9月28日，只要出生滿6個月以上且尚未接種本季新冠疫苗的民眾，皆可考慮施打新冠疫苗，以提升自身與群眾保護力。

若民眾屬於高風險對象，包含65歲以上者、55歲以上原住民及滿6個月以上且有免疫不全或免疫力低下患者，若已接種1劑且間隔6個月(180天)，應盡速回診接種第2劑，以防重症及死亡風險。

民眾可以利用衛福部疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」（https://vaxmap.cdc.gov.tw），或透過健保快易通App的醫療查詢，找尋居家附近有開診並有提供公費新冠疫苗接種服務的醫療院所就醫。

即日起，65歲以上者、55歲以上原住民及19歲以上具有侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險患者，可同時接種成人公費肺炎鏈球菌疫苗，只要施打1劑20價或21價新型疫苗，即可完整有效防範肺炎鏈球菌的重症侵襲。民眾可透過查詢各縣市衛生局網站找尋可提供成人公費肺炎鏈球菌疫苗接種的醫療院所。

除了接種疫苗，勤洗手與戴口罩仍是重要的預防之道，人潮聚集處應與他人保持適當距離並作好防護措施，出入醫療照護機構和通風不良之處要戴口罩，如後續出現喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等症狀，建議盡量在家休息，避免不必要的外出，民眾如有篩檢需求，可於社區藥局、超商等販售通路選購新冠家用快篩試劑。

具有重症風險的民眾，如出現疑似症狀應盡速就醫，以利醫師及早診治，並視狀況使用抗病毒藥物治療，降低感染後引起併發症或導致死亡的風險。