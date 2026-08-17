健康名人堂／四癌死亡率不降反升 防治有缺口

63歲的胡小姐，腹痛與異常出血持續一年，卻未警覺可能是癌症警訊，直到因其他問題就醫，確診第三期子宮內膜癌。

歷經手術、化療及放療後，醫師建議接續副作用較低、療效較佳的免疫治療。然而，先前為籌措治療費用，已讓胡小姐勒緊褲帶，面對高額藥費更無力負擔。所幸近期健保將子宮內膜癌免疫新藥納入給付，胡小姐直呼「天賜恩典」，否則只能放棄可能延續生命的治療機會。

然而，並非每位病人都能等到政策改變。許多癌友仍在自費壓力與癌症復發風險間掙扎，凸顯癌症防治體系中亟待修補的裂痕。

多年來，在各界努力下，台灣整體癌症標準化死亡率逐步下降，值得肯定；但癌症希望基金會分析長期死因統計發現，子宮內膜癌、攝護腺癌、卵巢癌及乳癌死亡率不減反增。衛福部最新死因統計也顯示，攝護腺癌及卵巢癌死亡率仍需持續關注。

進一步比對世衛組織資料，日、韓、美、英、澳等相關癌症死亡率多已下降；反觀台灣，自民國97年起，子宮體癌死亡率增加83.3%，攝護腺癌31.1%、卵巢癌23.3%，乳癌也增加18%。這項落差顯示，現行防治策略仍有補強空間，若未及早因應，恐影響「健康台灣2030」降低癌症死亡率三分之一目標的達成。

健保給付與臨床實證 有落差

分析四癌死亡率上升原因，「疾病識能不足」與「治療可近性落差」是值得關注的防治破口。

首先，民眾對疾病警訊認識不足。部分女性將停經前後的異常出血誤認為更年期現象，男性也可能將排尿異常視為自然老化，錯失及早就醫時機；台灣乳癌公費篩檢率僅39.1%，明顯低於歐美國家的六至八成。

另一項挑戰，是健保給付與臨床實證仍有落差。以子宮內膜癌為例，長期缺乏新藥給付，今年雖有突破，符合給付資格者仍有限，部分病人的基礎化療也須自費；部分乳癌病人的早期標靶及晚期治療仍受給付條件或時程限制，攝護腺癌精準放射治療的使用時機也受規範。

補上關鍵拼圖 降癌症死亡率

當具臨床實證的治療因給付限制，必須自費數十萬甚至數百萬元時，病人失去的不只是治療選擇，也可能錯過降低復發或延長生命的黃金時機。

政府提出「健康台灣2030」願景，值得肯定；但四癌死亡率不降反升的警訊，並非統計數字，更反映病人在症狀警覺、早期診斷、治療選擇與經濟負擔間的真實困境。

針對未滿足醫療需求高、治療選擇有限或健保資源相對不足的癌別，政府應優先盤點給付缺口，加速改善治療落差，並同步強化疾病識能、早期發現及高風險族群的精準防治。

唯有補上「及早發現」與「治療可近」兩塊關鍵拼圖，才有機會扭轉四癌死亡率逆勢上升的趨勢，讓「健康台灣」不只停留在政策願景，而成為病人真正感受到的改變。

（作者羅盛典為癌症希望基金會副董事長，高雄長庚耳鼻喉部教授、主治醫師）